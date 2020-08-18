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Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека

17.08.2020, 19:38 5617
Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Бауыржан Байбек рассказал Нурсултану Назарбаеву об итогах подготовительной работы по организации внутрипартийного отбора, передает Kazakhstan Today. 
 

Важно обеспечить качественное проведение праймериз, а также информировать население о его целях. Это позволит выявить нам активных, грамотных и патриотичных членов партии для участия в выборах в мажилис и маслихаты", - сказал председатель партии "Nur Otan".

 
Бауыржан Байбек рассказал Нурсултану Назарбаеву об итогах подготовительной работы по организации внутрипартийного отбора.
 

Сегодня во всех регионах страны стартовал праймериз. Для участия в нем в партию вступили более 700 лидеров общественного мнения на местах", - доложил первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

 
Кроме того, Байбек доложил председателю партии "Nur Otan" о ходе разработки предвыборной программы и о работе Фонда "Birgemiz" по поддержке социально уязвимых граждан страны и сотрудников медицинских организаций. Елбасы был также проинформирован о результатах работы по возведению домов для пострадавших от наводнения жителей аула Достык Махтааральского района Туркестанской области.
 

Онлайн-обращения в "Nur Otan" увеличились в пять раз. Так, за семь месяцев обратилось 270 тысяч человек. 60% обращений были рассмотрены и решены. В рамках инициированного вами фонда "Birgemiz" 2,3 млн казахстанцев получили поддержку. Завершается строительство 20 домов для пострадавших от наводнения жителей аула в Махтааральском районе", - доложил первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

 
Ранее Первый Президент обратился к казахстанцам. 
 

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