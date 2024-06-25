О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта

Фото: Министерство транспорта РК

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана - О завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана сообщили в Министерстве транспорта.





Автодорога состоит из четырех основных отрезков: Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты и объезд станции Шамалган общей протяженностью 946 километров. Все они будут соответствовать I-б категории с четырехполосным движением.





На участке Караганда - Балхаш общей протяженностью 363 километра ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года", - сообщили в Минтрансе.





Мониторингом качества строительства дороги между Астаной и Алматы занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компании ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.





В Комитете автомобильных дорог отметили, что часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.





В частности, участок Курты - Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. Также к концу лета планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.





Ранее президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.





О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.



