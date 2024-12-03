Объем воды в нижнем течении реки Шу увеличат для полива

Начат сброс воды из Тасоткельского водохранилища, ожидается, что она дойдет в нужном объеме до Созакского района в феврале

Фото: Минводы РК

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Туркестан. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации намерено увеличить объем воды в нижнем течении реки Шу.





Об этом заявил глава Минводы Нуржан Нуржигитов на встрече с жителями Жамбылской и Туркестанской областей, сообщает пресс-служба ведомства. Он обсудил с жителями двух регионов вопросы распределения воды реки Шу, выслушал предложения и ответил на вопросы граждан.





Минводы РК





Также Нуржан Нуржигитов осмотрел обводной канал длиной 120 км, через который вода из Фурмановского гидроузла в Мойынкумском районе направляется в Созакский район, и поручил подготовить документы для реконструкции объекта.





Представители Шу-Таласской бассейновой инспекции сообщили, что начат сброс воды из Тасоткельского водохранилища на реке Шу. Ожидается, что эта вода в нужном объеме дойдет до Созакского района в феврале. Министр сообщил, что приедет в следующем году, чтобы ознакомиться с результатами этих работ.





Ранее я был на Тасоткельском водохранилище. Его реконструкция практически завершена, проделана действительно большая работа. В течение двух-трех лет мы сможем начать накапливать в нем 620 млн кубометров воды. Таким образом, увеличится объем воды в нижнем течении реки Шу. Этой воды хватит как для Жамбылской области, так и для Созакского района", - сообщил министр.





Ранее сообщалось, что Казахстан к апрелю получит около 11 млрд кубометров воды по реке Сырдарья. Кроме того, утверждены прогнозные графики режимов работы водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.



