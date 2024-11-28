Казахстан перейдет на повторное и оборотное водоснабжение

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект Водного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам охраны и использования водных ресурсов, - Мажилис одобрил в первом чтении проект Водного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам охраны и использования водных ресурсов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.





В проекте нового кодекса в приоритет ставится охрана водных ресурсов.



"Вводится понятие "экологический сток" - объем воды, который должен оставаться в водных объектах для их сохранения. При этом пересмотрен механизм определения лимитов водопользования, который будет рассчитываться в пределах объема воды, оставшегося после определения экологического стока. Вместе с тем для пополнения и сохранения водного потенциала страны будут аккумулироваться и использоваться альтернативные источники воды, в том числе талые, паводковые и очищенные сточные. На уровне закона также определяются минимальные размеры водоохранных зон и полос", - говорится в сообщении.





В кодексе предусмотрено требование в течение двух лет с даты введения его в действие разработать планы поэтапного внедрения систем оборотного и (или) повторного водоснабжения на 5 лет. Разрешения на специальное водопользование будут выдаваться только при наличии таких планов.





Контроль за соблюдением требований водного законодательства в части незаконного водопользования, наличия приборов учета вод, разрешительных документов на осуществление хозяйственной деятельности на землях водного фонда выведен за рамки Предпринимательского кодекса", - сообщили в пресс-службе.





В кодексе также прописан алгоритм действий госорганов по предупреждению паводков или засух.





Изменения и дополнения вносятся в 5 кодексов и 9 законов.





В частности, вводится ежегодное финансирование недропользователями проектов в области охраны водного фонда в размере 1% от затрат на добычу, а также установление границ водоохранных зон и полос в проектах детальной планировки населенных пунктов", - пояснили в мажилисе.





Напомним, сегодня мажилисмен Бакытжан Базарбек назвал "лоббистским решением" разрешающую строительство в водоохранных зонах новую статью Водного кодекса.





Ранее Минводы заявило , что будет ежегодно отчитываться об использовании водных ресурсов страны.



