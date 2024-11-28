Это лоббистское решение - разрешающую строительство в водоохранных зонах новую статью Водного кодекса раскритиковал депутат
Он также попросил назвать фамилии чиновников, лоббировавших изменения в кодекс
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Бакытжан Базарбек назвал "лоббистским решением" норму в новом проекте Водного кодекса, разрешающую строительство в водоохранных зонах.
Он задал вопрос министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову о законности строений в водоохранных полосах и обоснованности изменений в проекте кодекса.
У нас в проекте Водного кодекса есть такая статья, 120-я, очевидно, лоббистская норма, которую внесли в правительстве для того, чтобы узаконить незаконные жилые дома, промышленные объекты, которые возведены на водоохранных полосах без разрешения, без согласования, без проектов (...) Вы выводите из сферы ограничения, предусмотренные статьей 77 Водного кодекса, жилые строения и сооружения, в том числе возведенные до 2009 года олигархами вдоль водоохранных полос, бетонные заводы, промышленные объекты, складские помещения. А кроме этого хотите внести предложения по узаконению незаконных объектов, зданий и сооружений, по которым разработаны проекты строительства. С чем связана эта поправка? Вы понимаете риски и угрозу для общественности и экологии?" - обратился к министру депутат.
Он также попросил назвать фамилии чиновников, лоббировавших изменения в кодекс.
В ответе Нурлан Нуржигитов подчеркнул, что в действующем Водном кодексе изменение о признании построенных объектов уже прописано.
До 1 июля 2009 года все, что было построено на этих участках, было признано. Кроме этого, в 2016 году в Земельный кодекс была добавлена норма, что в водоохранных зонах строительство разрешается только после установления местными органами водоохранных полос. Мы придерживаемся позиции, что требования этих двух действующих нормативно-правовых актов должны четко соблюдаться", - заявил Нуржигитов.
По его словам, в новом кодексе вводится новая норма, по которой водоохранная полоса учитывается по умолчанию.
Если же появляется вопрос о выделении земельного участка в водоохранной полосе, тогда местные исполнительные органы должны определить эти участки. Норма обсуждалась очень долго, но в рабочей группе мы ее еще не обсуждали. Поэтому я предлагаю в рабочей группе ее обсудить, получить ту редакцию, по которой все стороны ее поддержат, и потом уже во втором чтении Водного кодекса ее обсудить", - предложил министр.
В октябре жительница Алматы сообщила о строительстве склада для нефтепродуктов близ водоохранной зоны.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.