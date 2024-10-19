18.10.2024, 16:41 10026
Жительница Алматы сообщила о строительстве склада для нефтепродуктов близ водоохранной зоны
Аким поручил разобраться с ситуацией на месте
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи акима Алматы с жителями Турксибского района одна из местных жительниц сообщила, что вопреки запрету в водоохранной зоне близ реки строится склад для хранения нефтепродуктов.
На встрече с акимом жительница Алматы сообщила акиму, что в микрорайоне Жаскайрат ведется строительство жилого комплекса застройщиком ТОО "Береке групп".
По ее словам, проектом предусмотрено строительство котельной на газе с резервным топливом и строительством склада для хранения нефтепродуктов объемом около 20 тыс. кубов. Однако участок находится в водоохранной зоне, где размещение складов нефтепродуктов запрещено.
Женщина подчеркнула, что Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило документ о том, что незаконно выданное ранее согласование от бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов аннулировано.
Об этом были оповещены КДС, урбанистика и ГАСК. Каким образом продолжается строительство, если у них нет предпроектные документы?" - спросила алмтинка.
Градоначальник поручил руководителю управления градостроительного контроля разобраться с ситуацией на месте.
Мы в прошлом году пересмотрели проект по жалобам, они сократили объемы стройки. Мы все необходимые базовые требования по водному законодательству, по экологическому законодательству все сделали. По поводу котельной, не знаю, вот сейчас дам поручение разобраться, и доложат мне, соответствует проекту или нет", - добавил Досаев.
Напомним, в поселке Боралдай под Алматы водоохранную зону используют как мусорный полигон. В Алматы выявили более 200 фактов слива нечистот в городскую канализацию и водоемы.
В прошлом году прокуратура выявила в Алматы более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. Бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
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18.10.2024, 19:11 8726
В Казахстане выявлено более 1,2 млн га лесов высокой природоохранной ценности
В 2021 году создан первый и единственный в Казахстане генетический банк семян особо ценных древесных пород
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане подвела итоги шестилетнего проекта по сохранению биоразнообразия и восстановления лесов в Казахстане.
С 2018 по 2024 годы ПРООН в партнерстве с правительством Казахстана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) реализовала масштабный проект, направленный на сохранение и восстановление лесных экосистем и видового биоразнообразия. Проект охватил 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), восемь лесных хозяйств, 12 сельских округов, четыре села и семь районов в шести областях страны: Абай, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетiсу и Туркестанской. Устойчивые результаты отмечены в лесовосстановлении, устойчивом управлении ландшафтами, укреплении кадрового и технического потенциала природных территорий, сохранении биоразнообразия, развитии экологического туризма и поддержке местных сообществ.
Леса являются катализатором экономического, экологического и социокультурного благополучия людей во всем мире. Признавая высокую ценность лесов, а также осознавая угрозу их потери, ПРООН поддерживает Казахстан в вопросах снижения антропогенных факторов, смягчения последствий изменения климата, сохранения биоразнообразия, восстановления и устойчивого использования лесных экосистем страны для достижения устойчивого развития", - сказал заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
В результате сотрудничества с Министерством экологии и природных ресурсов РК на площади более 14,5 млн га достигнут значительный прогресс в сохранении экосистем и их устойчивом управлении. Этому способствовали повышение эффективности управления пилотными ООПТ, расширение сети ООПТ, завершение функционального зонирования земель, успешная демонстрация проектов по устойчивому управлению пастбищами. Впервые в Казахстане выявлено более 1,2 млн га лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), что позволяет в будущем планировать более эффективные и конкретные действия для охраны особо ценных лесов и их устойчивого управления.
Отмечены результаты в инициативах по лесовосстановлению. В 2019 году в Алматинской области создан Междуреченский лесной питомник, в котором выращивают ценные и редкие для лесного хозяйства виды. В 2021 году создан первый и единственный в Казахстане генетический банк семян особо ценных древесных пород, который обеспечивает долгосрочное хранение семян восемнадцати видов лесообразующих пород.
В ходе реализации совместного проекта были продемонстрированы новые механизмы, определены высокие стандарты и представлены пути решения в области устойчивого управления лесами, ландшафтами и сохранения биоразнообразия. Системно велась работа по укреплению кадрового и технического потенциала пилотных ведомств, развитию экологического туризма, поддержки местных сообществ. Партнерство с ПРООН и ГЭФ имеет высокое значение для Казахстана по части перехода к практике и политике использования новых подходов и механизмов для сохранения ценных экосистем и биоразнообразия", - отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.
Работа в рамках этой партнерской инициативы охватывала широкий спектр мероприятий по развитию сети ООПТ и учреждений лесных хозяйств Казахстана. Достигнут значительный прогресс в повышении эффективности управления пилотными ООПТ и лесными хозяйствами за счет усиления материально-технического потенциала, повышения знаний и квалификации сотрудников, использования современных технологий, разработки и обновления планов управления, развития экотуризма. Более 2 300 сотрудников природоохранного сектора прошли обучение по планам управления и использованию новых технологий. Для поддержки научно-исследовательских работ и мониторинга за экосистемами и биоразнообразием в 14 ООПТ и восьми лесных учреждениях внедрены и используются современные средства мониторинга за состоянием биоразнообразия и экосистем, в числе которых система SMART-патрулирования, фотоловушки, тепловизоры, дроны. В 13 отдаленных кордонах ООПТ и лесхозов установлены 28 ветро-солнечные станции для улучшения условий проживания государственных инспекторов и их семей. Одним из ключевых результатов является расширение площади ООПТ на 558,714 га. Специалистами завершены естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию шести новых ООПТ общей площадью более 1,6 млн га и расширению площади трех существующих более чем на 214,000 га.
Внимания заслуживает прогресс в развитии экотуризма и поддержка местных сообществ. В трех национальных парках - Көлсай көлдері, Катон-Карагайском и Сайрам-Угамском - обустроены и запущены экологические тропы, а в пяти ООПТ внедрены виртуальные экотуры. Для поддержки сельских предпринимателей реализована Программа льготного кредитования "Эко Даму", по которой профинансировано 39 "зеленых" бизнес-проектов на общую сумму 227 млн тенге. В 2021 году разработана и внедрена программа дополнительного экологического образования, которая охватила более 100 школ Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Благодаря совместным усилиям по изучению и сохранению снежного барса за последние пять лет отмечается увеличение его численности на 26 процентов. Сегодня в Казахстане насчитывается около 152-189 особей данного редкого вида. Впервые в Казахстане проведена спутниковая телеметрия снежного барса, позволяющая получать точные данные о хищнике и его местообитании. Спутниковыми ошейниками помечено 11 особей хищника.
В ходе шестилетнего проекта ПРООН также содействовала продвижению гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин в Казахстане, в частности женщин из сельских районов, прилегающих к ООПТ. При поддержке проекта около 60 женщин получили поддержку для развития бизнеса, прошли курсы переподготовки для ремесленников, а также приняли участие в образовательных мероприятиях проекта.
17.10.2024, 18:00 17171
Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве для сохранения снежного барса
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум, направленный на сохранение снежного барса и мест его обитания в горах Северного Тянь-Шаня, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Кыргызстана.
Государственный природный парк "Чоң-Кемин" при Минприроды подписал меморандум о сотрудничестве между особо охраняемыми природными территориями Казахстана и Кыргызстана", - сообщили в ведомстве.
По данным Минприроды Кыргызстана, меморандум охватывает четыре особо охраняемые природные территории двух стран:
- Государственный национальный парк "Көлсай көлдөрү";
- Алматинский государственный природный заповедник;
- Иле-Алатауский государственный национальный парк Республики Казахстан;
- Государственный природный парк "Чоң-Кемин" Кыргызской Республики.
Цель сотрудничества заключается в координации совместных действий и обмене опытом в области изучения, охраны и мониторинга снежного барса. Участники намерены работать над восстановлением популяции этого редкого хищника и поддержанием ее в стабильном состоянии", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.
15.10.2024, 11:38 29451
Компанию в Жанаозене оштрафовали на 4 млн за загрязнение почвы
Компания сливала в почву использованную для очистки нефтепроводов жидкость
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Жанаозен. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания, загрязнявшая земли в городе Жанаозене, оштрафована на 4 млн тенге, сообщает прокуратура Мангистауской области.
Проверка показала, что компания сливала в почву жидкость, использованную ТОО "SAAT Group" для очистки нефтепроводов.
По результатам лабораторного исследования в экспериментальных пробах изъятой почвы обнаружены следы нефтепродуктов", - сообщили в ведомстве.
Компанию привлекли к административной ответственности по трем статьям Административного кодекса РК и оштрафовали на 4 млн тенге.
В июне этого года в ВКО после неправильной ликвидации рудника в реке обнаружили тяжелые металлы. Уровень нормативов ПДК загрязняющих веществ был превышен в 83 тысячи раз.
Ранее компанию "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы. Пробы сточных вод показали превышение марганца в 4,5 раза.
08.10.2024, 18:30 58671
В Акмолинской области выявлены нелегальные мусорные полигоны: акимов и замакимов привлекли ответственности
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области заместителей акимов почти десятка районов и двух акимов привлекли к административной ответственности после того, как в регионе были выявлены нелегальные мусорные полигоны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
На территории области оформлены земельные участки на 130 полигонов твердых бытовых отходов, разрешительные документы имеются только у 25, что составляет 19,2% от общего количества, тогда как число населенных пунктов составляет 617, каждый из которых вырабатывает отходы (...) В ходе мониторинга геопортала АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в 2023 году выявлено и обследовано 789 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 631. К примеру, в 2023 году на основе космоснимков в Кокшетау выявлено 96 несанкционированных мест захоронения отходов, из них 79 мест ликвидировано", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данным фактам акимы сельских округов Красный Яр и Стационный привлечены к административной ответственности.
Подобным образом, по требованию природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечены заместители акимов Бурабайского, Аккольского, Зерендинского, Астраханского, Егиндыкольского, Аршалынского, Буландынского, Биржан Салского, Коргалжинского районов и должностные лица отдела ЖКХ акимата Целиноградского района", - добавили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся работы по очистке несанкционированных свалок и приведению полигонов в соответствие.
Напомним, в Казахстане 80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам.
07.10.2024, 13:00 68126
В нацпарках Казахстана установят зарядные станции для электромобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских национальных парках появятся зарядные станции для электромобилей. Соответствующие изменения в правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках подписал министр экологии.
В частности, проектирование туристской тропы, маршрута теперь предусматривает проведение обследования территории ее прохождения и включает:
- расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств;
- определение потребности в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах, и организацию их подготовки, разработку рекламно-информационных материалов с описанием маршрута;
- расчет рекреационной нагрузки.
Ранее наличие электрозарядных станций в проектировании туристских троп и маршрутов не предполагалось.
Приказ будет введен в действие 15 октября 2024 года.
Напомним, в июле глава государства подписал закон, который позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций.
04.10.2024, 19:37 89281
Туши фламинго обнаружены в степи Мангистау: комментарий Минэкологии
Проводятся работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Каясан" по факту гибели фламинго проводит работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас, где произошла гибель птицы, и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Инспекторы проводят регулярный осмотр берега озера, гибели птиц на территории Каракола не выявлено. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовой гибели фламинго и других птиц.
Напомним, экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области. Тушки обнаружили работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом.
04.10.2024, 16:46 91471
Окровавленные туши фламинго обнаружены в степи Мангистау
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
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Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивист Азамат Сарсенбаев сообщил об обнаружении тушек краснокнижных фламинго в степи Мангистауской области.
Тушки краснокнижных фламинго обнаружили в степи работники одного из месторождении между Каламкасом и Каражанбасом. Нужно проверить и изучить тушки, вроде пыльных бурь у нас не было, чтобы вот так раскидало этих птиц, умерли ли они своей смертью или кто-то помог?" - написал Сарсенбаев в соцсетях.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, в прошлом году несколько мертвых фламинго обнаружили в Бейнеускм районе Мангистауской области. Причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтной электропередачи.
04.10.2024, 11:11 91136
Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место
Фото: Depositphotos
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Москва. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Косатки, застрявшие на несколько суток в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.
Ранее специалистам удалось направить животных в более глубокое место и те уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, информирует РБК.
Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России вместе с добровольцами следят за их дальнейшими передвижениями", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 2 октября в лимане у села Устьевое в Камчатском крае местные жители обнаружили на мели четырех косаток: двух взрослых особей и двух детенышей. В течение дня спасатели и волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубокое место, чтобы те могли уплыть в открытое море во время прилива. Однако позже они снова оказались на мелководье.
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