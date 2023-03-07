Обновленный сенат принял 21 закон

В их числе - законы по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс

Рассказать друзьям

Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о законотворческой деятельности верхней палаты, сообщает - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о законотворческой деятельности верхней палаты, сообщает Акорда





С момента начала исполнения сенатом функций парламента был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс", - сообщил Ашимбаев.





По его словам, в настоящее время сенат рассматривает важные законопроекты, подготовленные по поручению главы государства.





В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.





Палата также проводит работу по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. С этой целью создана рабочая группа, которая провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом работы стала разработка двух законопроектов.





Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональной повестки в работе сената и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.





Глава государства отметил необходимость продолжения законодательной деятельности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.



