Оборудование на ТЭЦ Кентау изношено на 87%

Последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Кентау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с деятельностью ТЭЦ и трансформаторного завода Кентау, сообщает пресс-служба главы правительства.





ТЭЦ Кентау, построенная в 1934 году, является стратегическим объектом, обеспечивающим население города централизованным отоплением. Уровень износа оборудования здесь составляет 87%. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад.





primeminister.kz





В настоящее время разработан проект реконструкции 6 котлов на ТЭЦ и получено положительное заключение государственной экспертизы.





Ранее за счет спонсоров отремонтированы четыре котла, тепломагистраль протяженностью 4,7 км. Еще четыре котла полностью обновляются. В апреле текущего года будет начат ремонт оставшихся двух котельных со сроком завершения до конца 2025 года, доложили премьеру на ТЭЦ.





Генерация электроэнергии на ТЭЦ не покрывает собственные нужды, а тариф не позволяет провести масштабную реконструкцию", - заявил во время визита Олжас Бектенов.





Он поручил министерствам энергетики и финансов рассмотреть варианты финансирования ремонтных работ на ТЭЦ для качественного предоставления услуг теплоснабжения и обеспечения стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.



