19.12.2023, 21:29 5371
Аким Жезказгана прокомментировал ситуацию на ТЭЦ города
Фото: @ete_ekb
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Жезказган. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Жезказгана Кайрат Шайжанов дал разъяснение об аварийной остановке котлов на городской ТЭЦ.
На данный момент на ТЭЦ работают 2 котла, температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса сейчас 63 градуса. Вчера вечером в котле № 4 появилась трещина. После обнаружения проблемы котел отключили и приступили к ремонту. Котел будет перезапущен сегодня к 20.00", - рассказал аким.
По его словам, 19 декабря в 07.15 была обнаружена еще одна трещина в котле № 5. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря.
Котел № 6 вышел из строя 19 декабря в 10.15, сломался двигатель дымоудаления. Ожидается, что работа котла будет восстановлена сегодня к полуночи. Сегодня ночью заработают 4 котла, температура нормализуется, ТЭЦ планирует запустить 5-й котел 20 декабря в 10.00", - добавил Кайрат Шайжанов.
Напомним, в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
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19.12.2023, 10:35 16036
В Шымкенте в результате обрушения во Дворце фосфорников погиб молодой человек
Из-под завалов было извлечено тело молодого человека
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Шымкент. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в пустующем здании Дворца фосфорников произошла трагедия. На молодого парня обрушилась крыша.
Несколько ребят-студентов проникли во Дворец фосфорников. По предварительной информации, один из парней поднялся на второй этаж, где и произошло обрушение внутренней конструкции. При помощи спецтехники и силами спасателей из-под завалов было извлечено тело молодого человека", - сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.
Он отметил, что до происшествия вокруг здания были натянуты предупреждающие ленты и рядом дежурил полицейский патруль. Сейчас по периметру дворца выставлены посты из экипажей полиции.
Призываю родителей правильно доносить детям об опасности посещения пустующих объектов, а также объектов, находящихся на стадии строительства, реконструкции", - сказал аким.
По данным Otyrar.kz, долгие годы дворец принадлежал бизнесмену Тохтару Тулешеву. После долгих и тяжелых судебных разбирательств здание официально передали на баланс государства 13 ноября 2023 года. Его состояние находилось в плачевном состоянии. Отсутствовала часть потолочных перекрытий и были срезаны металлы.
Аким города Габит Сыздыкбеков ранее говорил о том, что в дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный Дворец молодежи с благоустройством территории.
19.12.2023, 08:15 19176
В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 19 декабря 2023 года в 07.46 зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 6.0. Координаты эпицентра 40.16° с.ш. 77.84° в.д. Глубина 10 км.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось силой 2 балла в Алматы.
Сведений о разрушениях на территории города Алматы - нет", - сообщили в ДЧС города.
Напомним, вчера вечером в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Центрального телевидения Китая, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111.
17.12.2023, 18:06 74906
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Алматинской области
Предварительная причина - скачек давления в газопроводе
Фото: instagram/ talgar_akimat
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Конаев. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в нескольких частных домах в селе Гульдала Алматинской области, сообщает пресс-служба акимата Талгарского района.
В 06.15 в селе Гульдала по улице Байтурсынова, 67, и в 08.20 по улице Суюнбая, 34, в частных жилых домах произошел взрыв газа из-за вспышки газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали четыре человека, пострадавшие госпитализированы. Предварительная причина - скачек давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлена ИИПЛ, дознаватель ОД ДЧС", - проинформировали в пресс-службе.
В связи с произошедшим аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.
Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручено организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов. В настоящее время учреждение газового хозяйства "Тауекел-Н-Алғабас" проводит обход и осмотр жилых домов в селе Гульдала", - добавили в акимате.
Ранее в Астане двое детей пострадали от взрыва газового баллона.
17.12.2023, 16:20 77171
В Алматы покупатели устроили давку в ТРЦ из-за акции в бутике
Фото: кадр из видео
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Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы покупатели устроили давку в одном из торгово-развлекательных центров города из-за акции в бутике.
В Сети распространяется видео, на кадрах которого видна жуткая давка в алматинском ТРЦ.
Произошла нештатная ситуация из-за огромного наплыва посетителей на распродаже. Толпа стала настолько плотной, что снесла несколько торговых точек и витрин. Для восстановления порядка и обеспечения безопасности посетителей пришлось вызывать полицию, а также провести эвакуацию людей", - пишет инстаграм-паблик "100baksoff_original".
В департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент.
Администратор бутика, организовавший акцию в ТРЦ, что спровоцировало скопление людей, привлекается к ответственности. Его действиям будет дана правовая оценка", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте произошла давка возле магазина.
17.12.2023, 09:51 82521
В Казахстане почти 20 поездов задерживаются из-за непогоды
Фото: КТЖ
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти 20 поездов задерживаются из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО "НК "Казахстан темiр жолы".
Из-за неустойчивых погодных условий на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области сохраняется чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В этой связи АО "Пассажирские перевозки" уведомляет (...) о задержках, отмене и изменениях графика движения пассажирских поездов до улучшения погодных условий", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, сохраняются задержки следующих пассажирских поездов до станции прибытия:
- №77 Алматы - Мангистау поезд задерживается на 17 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Мангистау" поезд отправится в 02.00 с опозданием на 17 часов;
- №29 Алматы - Атырау поезд задерживается на 27 часов, в обратном направлении 16 декабря со станции "Атырау" отправление поезда отменяется;
- №7 Алматы - Саратов поезд задерживается на 11 часов 50 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Саратов" поезд отправится в 23.59 с опозданием на 10 часов;
- №33 Алматы - Актобе поезд задерживается на 21 часов 20 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Актобе" отправление поезда отменяется;
- №15 Алматы - Петропавловск поезд задерживается на 11 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Петропавловск" поезд отправится в 01.00 с опоздание на 9 часов;
- №21 Семей - Кызылорда поезд задерживается на 12 часов 28 минут, в обратном направлении 16 декабря со станции "Кызылорда" поезд отправится в 20.50 с опозданием на 5 часов;
- №509 Алматы - Уральск поезд задерживается на 18 часов 30 минут, следует диспетчерским расписанием;
- №511 Алматы - Атырау поезд задерживается на 20 часов, следует диспетчерским расписанием;
- №21 Семей - Кызылорда поезд задерживается на 7 часов 28 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Кызылорда" поезд отправится согласно графику;
- №23 Алматы - Актобе поезд задерживается на 9 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции "Актобе" поезд отправиться в 01.00 с опозданием на 2 часа;
- №33 Актобе - Алматы поезд задерживается на 7 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции Актобе поезд отправится в 01.15;
- №27 Алматы - Уральск поезд задерживается на 9 часов 38 минут, в обратном направлении 18 декабря со станции Уральск поезд отправится в 02.00 с опозданием на 3 часа;
- №22 Кызылорда - Семей поезд задерживается на 13 часов 3 минуты, в обратном направлении 17.12.23 со станции "Семей" поезд отправится в 00.30 с опозданием на 11 часов;
- №386 Бишкек - Новосибирск поезд задерживается на 10 часа 4 минуты, в обратном направлении 17 декабря со станции "Новосибирск" поезд отправится в 16.00 с опозданием на 6 часов;
- №21 Кызылорда - Семей поезд задерживается на 9 часов 53 минуты, в обратном направлении 17 декабря со станции "Семей" поезд отправится в 23.00 с опозданием на 9 часов;
- №12 Шымкент - Алматы поезд задерживается на 14 часов 51 минуту, в обратном направлении 16 декабря со станции "Алматы-2" поезд отправится в 23.20 с опозданием на 4 часа;
- №26 Шымкент - Алматы поезд задерживается на 12 часов 25 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции "Алматы-2" поезд отправится в 01.00 с опозданием на 2 часа.
Ранее сообщалось, из-за непогоды в Жамбылской области временно отменили курсирование пяти поездов.
Напомним, в Жамбылской области объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
15.12.2023, 14:11 118801
В Атырау в результате взрыва вагона с нефтью обрушился цех
Жертв и пострадавших нет
Фото: ДЧС Атырауской области
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Атырау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в результате хлопка газовоздушной смеси в железнодорожной цистерне произошло частичное обрушение конструкций цеха ТОО "Batys Petroleum".
14 декабря в 13.58 на моечно-паровой станции цеха № 1 ТОО "Batys Petroleum", расположенной в южной производственной зоне города Атырау, при очистке подвижного железнодорожного состава (цистерны) произошел хлопок газовоздушных смесей с горящими остатками нефтяного шлама. Из-за хлопка произошло частичное обрушение конструкций цеха, сообщили в ДЧС Атырауской области.
На месте происшествия были задействованы 48 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Атырауской области, 3 сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші" - 5 человек 1 единица техники.
Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
Напомним, в Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома, погибли три человека.
15.12.2023, 11:31 121091
Более 3,5 тысячи жителей Алматинской области остались без электричества в мороз
Причиной отключения стало повреждение кабеля
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Конаев. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 3500 жителей села Коккайнар Ащибулакского сельского округа Алматинской области остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения.
В официальном сообщении местного акимата говорится, что на место была вызвана аварийная бригада.
Причиной отключения стало повреждение кабеля. На данный момент ситуация стабилизировалась, аварийная ситуация устранена", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в Жамбылской области из-за непогоды объявлен режим ЧС. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
Напомним, неделя стартовала морозной погодой, которая в предстоящие дни все еще сохранится в большинстве областей Казахстана. Как пояснили в РГП "Казгидромет", это связано с влиянием Арктического антициклона.
Только в Алматинской области за сутки выпало более среднемесячной нормы осадков. Водителям рекомендовали отложить поездки на автомобилях. Алматинских школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов.
Кроме того, из-за понижения температуры, гололеда и метели закрыто движение для всех видов транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения и 15 областного значения в 5 регионах, а также введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на дизельном топливе в 5 регионах.
15.12.2023, 11:09 119821
Заболеваемость бруцеллезом среди людей выросла более чем на 40% в области Жетісу
Фото: facebook/ДСЭК Жетысуской области
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Талдыкорган. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в области Жетісу неблагополучная. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 43,7%, то есть с 81 до 116 случаев. 14 пациентов - дети, 13 - подростки, сообщает пресс-служба областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Наиболее неблагополучная ситуация по заболеваемости сложилась в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах и городе Текели. Показатели заболеваемости в 1,6-3,2 раза выше областного (17,2)", - рассказала заместитель руководителя департамента Индира Кунбасова.
Групповой заболеваемости болезни в регионе нет. Однако в одном очаге болеют 2-4 человека. Жители заражались бруцеллезом преимущественно от животных в частном секторе.
Санврач отметила, что бруцеллезом легко заразиться, а восстановление после него может занять длительное время. Несвоевременное лечение может привести к бесплодию и инвалидности.
Основной источник заражения - сельскохозяйственные животные в частном секторе. Эта инфекция в основном поражает: овец, коз, коров, верблюдов, а также свиней и собак. Человек заражается бруцеллезом алиментарным путем - при употреблении молока и молочных продуктов больных животных, при употреблении в пищу недостаточно обработанных или сырых мясных продуктов. А также от несоблюдения правил личной гигиены при уходе за больными животными: при использовании инструментов, загрязненных биологическими жидкостями больных животных, при стрижке, убое, снятии шкур, часто в период окота, при кормлении новорожденных ягнят", - рассказала Кунбасова.
Санэпидемиологи напомнили: в целях профилактики заражения бруцеллезом все работы, связанные с уходом за животными, особенно в период окота, следует проводить в специальной защитной одежде, соблюдать правила личной гигиены. В частных хозяйствах перед выпуском на пастбище целесообразно проверять животных на бруцеллез. При этом необходимо соблюдать вышеперечисленные профилактические меры.
Напомним, ранее в ряде областей РК: Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской области были зафиксированы вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота.
В правительстве причинами эпизоотических вспышек назвали низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты сельских ветеринаров.
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