Саткалиев о происшествиях на теплообъектах в семи городах Казахстана: Ни одна ситуация не попадает под аварию
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства Казахстана.
С прошлой недели с вхождением в Казахстан холодного атмосферного воздуха отмечен ряд технологических нарушений на энергоисточниках и тепловых сетях. В рамках компетенции Министерства энергетики технологические нарушения отмечены только на "Риддер ТЭЦ", ГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" в Темиртау и Экибастузской ТЭЦ. По указанным ТЭЦ температурный режим восстановлен в полном объеме. Кроме того, согласно классификации технологических нарушений ни одна из указанных ситуаций не попадает под аварию", - сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау были ликвидированы в нормативные сроки. В настоящее время все потребители подключены, отметил министр.
По его словам, максимум потребления электрической мощности в январе 2024 года ожидается на уровне 17 тысяч МВт при собственной генерации 16,5 тысячи МВт.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что в случае возникновения аварийных ситуаций акиматам необходимо максимально оперативно реагировать и принимать меры.
Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", - отметил премьер.
Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с собственниками объектов теплоснабжения обеспечить наличие постоянно действующих ремонтных бригад и запасных частей для оперативного ремонта.
Кроме того, Смаилов потребовал от нацкомпаний КТЖ и "КазМунайГаз" в приоритетном порядке обеспечивать своевременные поставки топлива на тепловые станции и котельные.
Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.