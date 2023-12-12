Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покидает свой пост на фоне аварий в системах теплоснабжения

Министр энергетики уверяет, что все случаи авариями не являются, это рядовые технологические нарушения

Фото: @ete_ekb

Рассказать друзьям

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге после заседания правительства Республики Казахстан первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответили на вопросы журналистов о произошедших авариях на объектах теплоснабжения в нескольких городах страны.





Романа Скляра спросили, возможно ли гарантировать, что казахстанцы не останутся без тепла до конца зимы.





Я лично могу это гарантировать. Во многих СМИ пишут, что произошла еще одна трагедия или коммунальный коллапс. Ответственно вам заявляю - ничего такого не произошло", - сказал первый зампремьера Казахстана.





По его словам, КПД котлов на Экибастузской ТЭЦ в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если раньше коэффициент давал 35 Гкал, то сейчас - 100, то есть проектную мощность.





Министр энергетики уверяет, что все случаи авариями не являются, это рядовые технологические нарушения.





По подготовке к зиме во всех этих городах (в Экибастузе, Риддере, Степногорске, Темиртау, Актау, Жанаозене, Балхаше. - Прим. ред.) была проведена достаточно большая работа. Тем не менее исходя из статистики, исходя из опыта работы в начале холодов, как правило, бывают технологические нарушения. В этих случаях аварий не было. Были обычные технологические нарушения", - проинформировал Саткалиев.





Министр и зампремьера объяснили, что в Экибастузе и Темиртау "просто были проблемы с багерной". Основное и резервное оборудование работало. Министерством сразу была обеспечена поставка мазута, то есть оборудование перевели на мазут. В связи с этим было небольшое снижение температурного режима. Которое, по словам спикеров, жители городов даже не почувствовали.





Сразу после устранения нарушений, причем устранения произошли в нормативные сроки, перевели на уголь - температурный режим был восстановлен", - добавил министр энергетики.





ТЭЦ в Экибастузе, как отметил Скляр, полностью реконструирована, все котлы новые. В этом году станция дает 95 градусов, но еще в марте она не могла выдать даже 55 градусов тепла.





В Риддере теплоэлектроцентраль тоже полностью обновлена. Недавняя авария - повреждение кабеля на втором котле. Это нарушение также не привело к отключению потребителей.





Аварии или технологические нарушения будут происходить на сетях, потому что десятилетиями эти проблемы имеются. Допустим, возраст трубы в Актау порядка 50 лет. В 1975 году ее проложили", - прокомментировал Роман Скляр.





Он отметил, что за один-два года эти проблемы решить невозможно. Возможности бюджета, тарифы ограничены. Однако умения и способности коммунальных служб должны позволять ликвидировать эти аварии в установленные сроки, для того чтобы не было дискомфорта у граждан.





Отмечается, что авария на теплосетях в Степногорске произошла на фоне резкого понижения температуры (за сутки на 27 градусов). В ремонт теплосетей, которые там реконструировали, была вложена "беспрецедентно большая сумма для этого города" - 2 млрд тенге из республиканского бюджета. Собственник тепловых сетей инвестировал 1,1 млрд тенге и 4 млрд тенге в реконструкцию ТЭЦ по программе "Тариф в обмен на инвестиции".





Все ремонтные работы были проведены под контролем министерства и акимата, все освоено в полном объеме. Роман Скляр добавил, что последствия могли быть гораздо плачевнее.





В начале года был проведен технический аудит всех ТЭЦ, определен уровень износа, были утверждены инвестиционные программы. В рамках реализации программы с 1 июля мы подняли тарифы. Теперь с 1 января также планируем поднять тарифы для необходимого объема работ, которые включают в себя вопросы, связанные с повышением квалификации, с повышением уровня оплаты труда, удержания специалистов. Системная работа будет проводиться в течение 3-5 лет", - рассказал Алмасадам Саткалиев.





Все необходимые средства как собственников, так и из республиканского, местного бюджета и резерва правительства были выделены в полном объеме. Если брать генерирующие источники, то в ремонтную кампанию, конструкцию станций всего было проинвестировано 146,5 млрд тенге, тогда как в прошлом году цифра была 36 млрд тенге", - проинформировал Скляр.





При этом почти половина из этих средств была потрачена на строительство ТЭЦ-3 в Астане.





Это был долгострой, но в этом году станция была успешно запущена. Кроме того, если на реконструкцию тепловых сетей было затрачено 175,8 млрд тенге, то было отремонтировано 499,7 км тепловых сетей из 14 тысяч имеющихся. В том году отремонтировали только 166 км", - добавил зампремьера.





Он подчеркнул, что износ оборудования в Казахстане в среднем 65%.





Зампремьера спросили, если ТЭЦ действительно работают в штатном режиме, почему же тогда в некоторых домах все еще холодно. Это Роман Скляр объяснил отсутствием должного контроля за радиаторами и окнами. К примеру, в домах постройки 80-90-х годов трубы забиты процентов на 70. Их ни разу не чистили и не промывали.





К сожалению, никто не хочет менять радиаторы или резинки на пластиковых окнах", - добавил он.









Балхаше , Актау , Темиртау , Риддере , Напомним, в минувшие выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.



