Риск аварий сохраняется: вице-министр энергетики о состоянии всех ТЭЦ Казахстана

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону рассмотрены на заседании правительства, сообщает - Меры по подготовке к предстоящему отопительному сезону рассмотрены на заседании правительства, сообщает пресс-служба главы кабмина.





На заседании вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов констатировал, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.





В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что в стране имеются 10 проблемных участков, на которых наблюдаются низкий темп ремонтных работ и есть риски не завершения работ в установленный срок.





В Мангистауской области выделено 3,5 млрд. тенге на реализацию 2 проектов (1 проект переходящий). На сегодня проложено всего лишь 100 метров при плане 5,1 км. Отсутствует необходимый объем трубной продукции. Аналогичная ситуация по Северо-Казахстанской области, в городе Петропавловск по 1 проекту проложено 200 метров при плане 1,3 км. Кроме того, по 2 проектам в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также по одному проекту в городе Шымкент исполнение составляет менее 70%", - проинформировал Шарлапаев.





Он отметил, что по вышеуказанным проектам имеется высокий риск не завершения ремонтных работ и ухудшения качества и надежности предоставляемых услуг теплоснабжения в отопительный сезон.





По словам Жандоса Нурмагамбетова, на особом контроле министерства энергетики находятся города Актау, Темиртау и Экибастуз.





На ТЭЦ Риддера подрядные организации ведут ремонт всех 6 котлов. Из резерва правительства на эти цели выделено 7,2 млрд тенге. Котлы №№ 2 и 3 будут введены в эксплуатацию уже в конце сентября. На Экибастузской ТЭЦ в предстоящий отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлов. Также за счет акционерного общества "ЦАЭК" ремонтируются вспомогательное оборудование, здания и сооружения.





Также на контроле находится подготовка ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау". Срок завершения ремонта котла №4 здесь продлевается до конца октября. Аналогичный мониторинг ведется по работам и на других теплоисточниках", - доложил вице-министр.









Премьер-министр подчеркнул, что до начала отопительного периода осталось очень мало времени. Так, в северных и восточных регионах, в зависимости от погоды, отопительный сезон может начаться и раньше срока. По его словам, на сегодняшний день имеется стартовая готовность теплоисточников, однако при этом сохраняются риски не завершить подготовку некоторых из них в срок.





На ТЭЦ-2 в Темиртау ремонт котла №4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ не завершен плановый ремонт котла № 4, а на котле № 9 - выполнено только 4% работ", - озвучил Алихан Смаилов.





По его словам, с отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях области Абай, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. В то же время с учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона это не должно повлиять на температурные показатели в домах.





Акимам указанных регионов совместно с Минэнерго нужно проводить ежедневный мониторинг хода ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности", - указал премьер.





Он добавил, что на МАЭК запланированный капитальный ремонт энергоблока № 3 перенесен на 2024 год, ведется аварийный ремонт энергоблока № 2.





На прошлой неделе я побывал в Мангистауской области и ознакомился с ходом ремонтных работ на МАЭК. Акимату региона необходимо держать на особом контроле их завершение и стабильность работы энергокомплекса", - сказал Алихан Смаилов.





Соответствующий контроль должен быть обеспечен и за реконструкцией теплосетей в регионах. Порядка 70% работ выполнено в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.





Смаилов обратил внимание, что не завершена подготовка ряда социальных объектов в области Абай, Атырауской области и столице. Кроме того, на сегодняшний день в регионах накоплено только 28% угля от запланированного объема.





Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы", - заключил он.





Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.





Рудном и Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе Риддере , оставила горожан без тепла в холодное время года.



