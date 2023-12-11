10.12.2023, 21:39 17716
Прекращения теплоснабжения не допущено - Минэнерго
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан отреагировали на нарушения работы объектов теплоснабжения в Балхаше, Экибастузе и Актау.
Случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено", - сообщили в министерстве.
По информации ведомства, повреждение трубопровода тепловой сети, произошедшее в Балхаше 9 декабря, было устранено в течение 6 часов в ночное время.
В Экибастузе в настоящее время в работе находится 8 котлов, прекращения теплоснабжения не произошло.
В Актау в настоящее время ремонтные работы теплосети в микрорайоне 11а на стадии завершения.
В этом году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении", - добавили в сообщении.
Напомним, на Экибастузской теплоэлектроцентрали обнаружили повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.
Вчера в Балхаше в 22.55 произошел порыв трубы диаметром 630 миллиметров на пересечении улиц Абая и Абугалиева. Ряд потребителей остался без тепла. По данным акимата, причиной аварии является износ тепловых сетей города, который составляет 75 процентов.
Для недопущения замерзания внутренних сетей многоквартирных жилых домов Балхаша был произведен слив воды 12 домов, а 33 многоквартирных дома были поставлены на подпор.
Позже стало известно, что в Актау произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети. В "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах была полностью остановлена. Ряд домов в 9, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 26, 27 и 29 микрорайонах тоже остался без тепла.
Ранее сообщалось, что 7 декабря в Степногорске произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города. В результате произошло отключение подачи тепла в ряд многоквартирных домов.
Степногорцы до сих пор жалуются на частичное отсутствие тепла и горячей воды в квартирах, когда за окном 30 градусов мороза.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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11.12.2023, 09:31 4011
Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покидает свой пост
Фото: gov.kz
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покинет свой пост.
Вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу. Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в Cети, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Жандос Нурмагамбетов занимает пост вице-министра энергетики РК с декабря 2021 года.
Напомним, в минувшие выходные в ряде городов Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения.
На Экибастузской теплоэлектроцентрали обнаружили повреждение на золопроводе, была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.
В Балхаше произошел порыв трубы диаметром 630 миллиметров на пересечении улиц Абая и Абугалиева. Ряд потребителей остался без тепла.
В Актау произошла авария на магистральном трубопроводе теплосети.
При этом в Министерстве энергетики РК сообщили, что случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено.
Кроме того, 10 декабря в Темиртау в следствие аварийного отключения багерной насосной на КарГРЭС-1 котлоагрегаты станции были переведены на резервное топливо (мазут). По данным акимата, в настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива имеются в достаточном количестве.
По информации акимата Риддера, на ТЭЦ 10 декабря в результате короткого замыкания было нарушено электроснабжение шаро-барабанной мельницы, подающей угольное топливо к котлу. При этом сработала защитная система автоматики и котлоагрегат № 2 временно был переведен с угольного топлива на мазут. Через 2 часа котел был переведен на угольное топливо. Как отметили в акимате, отключения отопления или остановки котлоагрегатов на теплоэлектроцентрали не было. Станция работает в штатном режиме. Подача тепла и горячего водоснабжения осуществляется без перебоев.
В Степногорске 7 декабря произошел аварийный порыв на внутриквартальной теплотрассе города.
Как сообщалось ранее, в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики констатировал, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
По данным Минэнерго, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
11.12.2023, 09:12 4896
Из сектора Газа эвакуированы еще 28 граждан Казахстана
Фото: МИД РК
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан доставил дополнительную материальную гуманитарную помощь палестинскому народу и эвакуировал 28 казахстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Министерство иностранных дел совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством здравоохранения РК и казахстанским агентством международного развития KazAID специальным авиабортом доставили партию гуманитарного груза палестинскому народу. Этим же бортом в Казахстан были вывезены 28 человек - граждане РК и члены их семей, которые эвакуированы из сектора Газа", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что после прохождения всех обязательных процедур эвакуированным гражданам Казахстана будет оказана необходимая правовая, медицинская и иная помощь.
Ранее, 17 ноября текущего года, аналогичным образом была благополучно эвакуирована первая группа граждан общим количеством 99 человек.
Гуманитарная помощь, включающая в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн, была передана Египетскому Красному Полумесяцу. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ совместно с египетскими властями передаст казахстанскую помощь нуждающимся палестинцам. Казахстан в качестве председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии предоставил дополнительную гуманитарную помощь Палестине, которая также является членом этой организации", - отметили в МИД РК.
11.12.2023, 08:18 6621
Казахстан намерен снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсуждены на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 кубокилометра воды, 54% из которой формируется на территории республики, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. Годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 кубокилометров воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% - на нужды промышленности.
В целом по итогам инвентаризации в республике насчитывается 17 736 рек и временных водотоков, 4024 озера, 4540 месторождений подземных вод, 13 175 водохозяйственных сооружений.
Для обеспечения водной безопасности страны и решения проблемы ее нехватки разработан проект комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Он предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.
Реализация комплексного плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 кубического километра, а площади орошаемых земель - до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек.
В 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 кубического километра на территории 9 областей. Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тысяч га, снизить угрозу затопления для 70 сельских населенных пунктов с численностью 137 тысяч человек и в среднем на 25% снизить зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран.
Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории 9 областей с объемом 1,9 кубокилометра. Это улучшит водообеспеченность орошаемых земель на 74 тысячи га, снизит угрозу затопления для 64 населенных пунктов с численностью 70 тысяч человек.
Наряду с этим будет проводиться масштабная реконструкция ирригационных систем, цифровизация оросительных каналов, модернизация стратегического канала имени Сатпаева и др.
Для стимулирования сельхозпроизводителей к применению водосберегающих технологий планируется увеличить долю субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дождевального орошения с 50 до 80%. Это позволит к 2026 году увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в южных регионах до 42% (613,6 тысячи га) и сэкономить до 1,5 кубокилометра воды.
Премьер-министр указал, что к реализации запланированных мер необходимо активно привлекать отечественные компании, в том числе производителей стройматериалов, и продолжить развитие технологий космического мониторинга в части определения водопотребления.
Еще одним важным направлением является эффективное водопользование в сельском хозяйстве.
Мы должны ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тысячах га орошаемых площадей. Сейчас внедрение осуществляется на 40-50 тысячах га в год. При этом в южных регионах, где наблюдается наибольшая нехватка воды, объем внедрения наименьший. Нужно до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий", - сказал Алихан Смаилов.
Вместе с тем он подчеркнул, что множество задач остаются нерешенными. Это касается вопросов создания Национальной гидрогеологической службы, реформирования РГП "Казводхоз", создания института по проблемам Каспийского моря, а также вопросов передачи функций: по утверждению тарифов на полив воды, по гидромелиорации земель и мониторингу подземных вод, по оцифровке водной отрасли в целом. В этой связи глава правительства поручил ускорить работу в данных направлениях.
10.12.2023, 17:09 25161
В Минэнерго прокомментировали жалобы жителей Актау на нехватку газа
По информации министерства, водители Актау заправляются в основном в центре города, поэтому там образуется очередь за газом
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Актау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Республики Казахстан прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию о дефиците сжиженного газа на заправках Актау.
По информации министерства, водители Актау заправляются в основном в центре города, поэтому там образуется очередь за газом. В целом дефицита в области нет.
Большая часть очередей наблюдается в 29а, 24 и в микрорайоне Шыгыс, за пределами города очередей не наблюдается", - сообщили в ведомстве.
В регионе сжиженный газ продают за 54-59 тенге.
На этот месяц министерство выделило Мангистауской области 1500 тонн сжиженного нефтяного газа дополнительно.
В ведомстве добавили, что на сегодня в области зарегистрировано 433 АГЗ, из которых функционируют 169. В Актау - 31, в Жанаозене - 44, в Мунайлы - 36, в Мангистау - 16, в Тупкарагане - 14, в Бейнеу - 11, в Каракие - 17.
В Минэнерго напомнили, что в целях недопущения дефицита газа в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода "КазГПЗ" увеличивается с 570 до 620 тонн в сутки.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Вице-министр энергетики Алибек Жамауов сообщал, что с начала 2024 года в Казахстане газ подорожает.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
09.12.2023, 19:33 53036
Казахстан направил 38 тонн гуманитарной помощи в Палестину
Груз будет передан представителям общества "Красный полумесяц"
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева в поддержку палестинского народа направлена гуманитарная помощь, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Продукты питания, постельные принадлежности из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО "СК-Фармация" направлены грузовым самолетом. Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн.
Груз будет передан представителям общества Красного Полумесяца.
09.12.2023, 13:49 62371
В Семее 125 работников предприятия не могли получить свои зарплаты
Погашена задолженность на сумму более 90 млн тенге
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Семей. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области проводит постоянный мониторинг и контроль за соблюдением трудовых прав работников. При координации прокуратуры области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 90 млн тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.
125 работникам АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не оплачивалась заработная плата в течение 9 месяцев.
Руководство прокуратуры совместно с акиматом и уполномоченными органами области приняло ряд мер. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, тем самым защищены права 125 работников.
09.12.2023, 10:13 67506
Бывшему акиму Павлодарской области отменили приговор
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель прокурора Павлодарской области обратился в суд с ходатайством о возобновлении по вновь открывшимся обстоятельствам производства по делу в отношении бывшего акима Павлодарской области Булата Бакауова, сообщает пресс-служба суда № 2 Павлодара.
Бывший аким Павлодарской области был осужден приговором суда № 2 Павлодара от 27 мая 2020 года по статье 361, часть 4, пункт 3, УК за злоупотребление должностными полномочиями в целях снижения доначисленных ТОО налогов, что повлекло их неуплату.
Постановлением следователя ДЭР от 22 октября 2022 года, то есть после вынесения приговора судом, дело по неуплате налогов ТОО прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании заключения экспертизы об ошибочном доначислении сотрудниками ДГД налогов. В связи с прекращением дела следователем специализированным межрайонным судом по административным делам Павлодарской области 10 мая 2023 года признано незаконным и отменено уведомление в части доначисления налогов", - сообщили в суде.
Таким образом, существенного вреда интересам государства не причинено.
В связи с изложенным суд согласился с ходатайством прокурора и отменил приговор. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом.
27 мая 2020 года в Павлодарском городском суде № 2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания он освобожден из-под стражи в зале суда.
В марте 2022 года Булат Бакауов подавал жалобу на постановление суда № 2 Павлодара, где в январе ему отказали в условно-досрочном освобождении. Однако суд апелляционной инстанции не установил фактических данных, свидетельствующих о том, что Булат Бакауов исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
08.12.2023, 20:13 92436
Глава государства подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона"
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона", сообщает пресс-служба Акорды.
Правительству поручено до 15 июля и 5 января представлять в администрацию президента РК информацию о ходе выполнения плана действий.
В связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О Плане действий в области прав человека и верховенства закона". План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения. Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации Плана будут приняты соответствующие законы", - написал президент в соцсети Х.
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