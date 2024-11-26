Обрушение школы в Костанайской области: глава отдела образования выиграл апелляцию

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Костанай. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу К., который судом первой инстанции был признан виновным в совершении административного правонарушения за нарушение требований, утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба суда.





Постановлением Аулиекольского районного суда руководитель ГУ "Отдела образования акимата Аулиекольского района" К. был признан виновным в нарушении строительных норм по объекту "Капитальный ремонт здания КГУ "Новонежинская общеобразовательная школа имени Батыржана Кенжетаева", и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 147 680 тенге.





Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции, поскольку К. не подлежит ответственности, так как такая ответственность наступает при нарушении проектных документов, а ПСД не была нарушена. У К. отсутствует компетентность в области строительства, которая позволила бы ему самостоятельно выявить применение подрядчиком небезопасных методов и способов демонтажа. Соответственно, он не является субъектом правонарушения.





В этой связи судебная коллегия производство по делу в отношении К. прекратила в связи с отсутствием состава административного правонарушения.