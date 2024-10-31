30.10.2024, 14:04 33501
Чиновник отделался незначительным штрафом за обрушенную в школе стену
Еще за несколько месяцев до ЧП заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы
Рассказать друзьям
Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу отдела образования акимата Аулиекольского района наказали штрафом за частичное обрушение здания школы в селе Новонежинка Костанайской области, сообщает Костанайский областной суд.
Проверка капремонта частично рухнувшей школы выявила, что еще в июле заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы. Об этом свидетельствует переписка между участниками процесса строительства, неоднократные письма со стороны подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести обследование перекрытия с выдачей решения по усилению либо демонтажу деталей конструкций.
Отмечается, что в ходе судебного процесса глава управления свою вину не признал. Тем не менее суд признал его виновным и наложил штраф в размере 147 680 тенге.
Обрушение стены на третьем этаже школы произошло 7 сентября текущего года. К счастью, на момент ЧП детей и педагогов в школе не было.
новости по теме
31.10.2024, 09:13 11256
В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в Костанайской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта в Костанайской области, сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на 8-216 км автодороги республиканского значения Костанай - Аулиеколь - Сурган (участок Тобыл - поселок Октябрьское), на 463-539 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок Костанай - поселок Федоровка) и 589-683 км автодороги Екатеринбург - Алматы (участок село Щербакова - поселок Сарыколь).
По данным Казгидромета, в Костанайской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. На большей территории области ожидается туман. На юге, востоке, западе области ожидается гололед.
Как сообщили синоптики, с прохождением атмосферных фронтов на большей территории РК 31 октября пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны днем ожидается сильный дождь, лишь на юго-востоке страны - погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, востоке, в горных районах юго-востока страны - гололед.
В Астане: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-14 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.
30.10.2024, 12:50 36801
Прогноз неутешителен - мажилисмен заявил о хроническом неисполнении бюджета Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Павел Казанцев в ходе заседания нижней палаты заявил о хроническом неисполнении бюджета Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Неисполнение доходной части республиканского бюджета хронически продолжается уже не первый год. На 2025 год прогноз по доходам, к сожалению, тоже неутешителен. Прогноз ниже уровня текущего года почти на полтриллиона тенге (...) Это несмотря на усилия правительства по улучшению налогового администрирования и снижению уровня теневой экономики", - сообщил депутат.
При этом, заявил он, расходы бюджета в 2025 году вырастут на 7%, а дефицит прогнозируется с ростом на 14% от уровня 2024 года.
Павел Казанцев спросил министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева, каким образом планируется обеспечить запланированный уровень доходов в 2025.
Несмотря на уменьшение прогноза по доходам 2025 года по сравнению с этим годом на 3%, что составляет 500 млрд тенге, ожидается увеличение с фактом этого года на 3 трлн тенге", - отметил министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопрос депутата.
По его словам, "добирать деньги" в бюджет будут за счет роста экономики, в том числе благодаря проекту ТШО и проекту будущего расширения.
Мы ожидаем 1,4 трлн тенге, 1,3 трлн тенге ожидается за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, включая цифровизацию", - сказал глава Минфина.
Он отметил, что сегодня завершается работа со всеми информационными системами, которые вскоре введут в опытную эксплуатацию, за счет цифровизации и искусственного интеллекта Минфин ожидает дополнительных поступлений в бюджет.
Мы с вами приняли обновленный закон о трансфертном ценообразовании, в рамках которого мы начинаем работу, результат будет со следующего года. Кроме того, с 1 января 2025 года Комитету госдоходов передадут функции валютного контроля, и в этом направлении тоже есть резерв, по которому мы будем работать. И, как вы помните, в этом году мы рассмотрели повышение ставки НДПИ на уран, там ожидаем порядка 100 млрд тенге. С этими показателями мы достигнем запланированных результатов", - заключил Такиев.
Ранее в ВАП заявили, что итоги государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год свидетельствуют о недостижении плана по налоговым поступлениям на сумму 1,4 трлн тенге.
29.10.2024, 17:58 67661
Ребенок-инвалид семь лет не получал положенную помощь из-за халатности врачей поликлиники
Рассказать друзьям
Кызылорда. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники, сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана.
Жительница Кызылорды в 2016 году родила сына. Ребенку сразу поставлен диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения, геморрагическая форма. Супратенториальное кровоизлияние". Хотя ребенок был взят на учет в городской поликлинике, ответственные работники не проводили диспансерного наблюдения за ребенком в полном объеме.
В результате в направлении во врачебно-консультативную комиссию для оформления степени ограничения в возможностях не было указано его наличие или отсутствие. Потому группа ограничения в возможностях ребенку присвоена лишь спустя 7 лет, в течение которых медработниками не велся диспансерный контроль за ребенком, не выдавались направлений на лечебно-оздоровительные мероприятия и они не проведены на должном уровне, а наблюдение специалистами по неврологической патологии проводилось не в полном объеме", - рассказали в суде.
В ходе внеплановой проверки областным департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля участковый врач получил выговор, а руководству поликлиники вынесено предписание об устранении нарушений по оформлению выплаты пособий детям с ограниченными возможностями и их воспитывающим за 2016-2023 годы.
Также в суде отметили, что невыполнение необходимых лечебных мероприятий и неоказание на должном уровне медпомощи привело к ухудшению здоровья ребенка. Вместе с тем он был лишен возможности получать лечение в санаториях.
Суд удовлетворил иск в пользу матери ребенка, с поликлиники взыскан 1 млн тенге компенсации морального вреда.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге. В Акмолинской области фельдшера скорой помощи осудили за отказ госпитализировать тяжело больного.
29.10.2024, 11:30 80166
В Казахстане парк подвижного состава изношен на 55%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан парк подвижного состава изношен на 55%, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.
В настоящее время общий парк подвижного состава составляет порядка 139 тысяч единиц. Средний износ - 55%. В этой связи ведется работа по запуску новых проектов", - заявил министр.
В частности, в 2025 году запускается производство пассажирских вагонов на заводе в Астане мощностью 100 единиц в год.
В железнодорожном машиностроении налажено производство локомотивов по технологиям компаний "Вабтек" и "Альстом", а также грузовых и пассажирских вагонов", - подчеркнул Канат Шарлапаев.
По его словам, на сегодняшний день, предприятиями сектора произведено продукции на сумму 423 млрд тенге, рост в 1,5 раза.
По итогам года ставим задачу обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза - до 2 000 единиц, пассажирских вагонов до 122 единицы и локомотивов до 128 единиц. В целом, железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития", - добавил министр.
Напомним, в начале года 173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов.
28.10.2024, 19:33 109646
В Казахстане 30 октября отключат радио и телевидение
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" сообщило казахстанцам, что 30 октября по всей стране на 14 часов отключат телевидение и радио.
30 октября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.
АО "Казтелерадио" для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
28.10.2024, 18:54 110436
В Казахстане 15% родителей знают, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 15% родителей в Казахстане сообщили, что их детям предлагали общение во время онлайн-игр, сообщает по результатам опроса "Лаборатория Касперского".
Какие меры принимают родители. Чтобы защитить ребенка в Сети, каждый второй родитель в Казахстане рассказывает ему об онлайн-угрозах (53%). Многие стараются следить за его онлайн-активностью: ограничивают время, которое ребенок проводит в интернете (30%), регулярно проверяют историю в браузере (26%) или пытаются лично контролировать его, когда он находится в Сети (23%). 9% добавились к ребенку в друзья в соцсетях.
Некоторые родители стараются заблаговременно ограничить доступ к неподходящему контенту. 15% запретили доступ к неподходящим сайтам в настройках роутера, 4% попросили заблокировать к ним доступ своего интернет-провайдера.
Контролировать онлайн-активность детей, не прибегая к тотальной слежке, помогают специальные программы родительского контроля. Согласно опросу, их используют более четверти казахстанских родителей (28%).
Ранее сообщалось, что лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?". Подавляющее большинство респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в социальных сетях и интернет-ресурсах.
Правительство Норвегии планирует ввести строгое возрастное ограничение для пользователей соцсетей. Теперь ими не смогут пользоваться дети младше 15 лет.
28.10.2024, 15:20 118566
Жителю Казахстана пришлось доказывать факт своего рождения через суд
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Тараз. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Сарысуского района Жамбылской области пришлось доказывать факт своего рождения через суд, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В иске он указал, что родился 6 февраля 1998 года в семье пастухов. Мать его родила на дому, к врачам не обращалась, свидетельство о рождении не получала. В связи с рождением вне медицинской организации регистрация его рождения в органах ЗАГС не была произведена и никогда не документировалась", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для того, чтобы установить личность заявителя, акимом сельского округа была создана комиссия, которая направила его на судебно-медицинскую экспертизу для определения возраста.
Экспертиза заключила соответствие физического развития заявителя возрасту 24-25 лет. Судом были рассмотрены доказательства, подтверждающие факт рождения заявителя, включая медицинскую карту профилактических прививок, справку со школы, письмо аппарата акима сельского округа с указанием сведений из книги об учете домохозяйств", - уточнили в суде.
Кроме того, были допрошены свидетели, в том числе присутствовавшие при родах и подтвердившие факт рождения заявителя в степных условиях.
Суд на основании достоверных доказательств признал факт рождения заявителя, что позволит ему полноценно участвовать в общественной и правовой жизни. Решение не вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, правила выдачи документов изменились в Казахстане.
28.10.2024, 13:44 113146
Осенняя Kaspi Жұма пройдет 8, 9 и 10 ноября
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью казахстанцы готовятся к зимнему сезону и, конечно, к Kaspi Жұма! Всенародный праздник выгодных покупок пройдет 8, 9 и 10 ноября.
В это время года на Kaspi Жұма чаще всего покупают шины для безопасной езды по заснеженным дорогам, теплую одежду и обувь для всей семьи, снаряжение для зимних видов спорта, климатическую технику для дома. Покупки можно делать в Kaspi Магазине с бесплатной доставкой, в популярных торговых центрах и магазинах по всей стране.
В Kaspi Жұма принимают участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие, как Adidas, ADILI, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, MANGO, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Спортмастер, SMAN, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ, ЭПЛ Якутские Бриллианты и многие другие.
Каждый раз к празднику покупок подключается всё больше казахстанских производителей обуви, одежды, аксессуаров, строительных материалов, мебели и прочих, самых разнообразных, товаров. Предприниматели ждут этого события не меньше, чем покупатели.
Kaspi Жұма помогает бизнесу увеличивать продажи, развиваться и открывать новые рабочие места.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.10.2024, 09:34Казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате наводнения в Испании нет - МИД 31.10.2024, 10:4419286Казахстан одобрил соглашение с правительством России о совместном использовании телефонного кода +7 31.10.2024, 12:1118076В отношении отца Шерзата Полата уголовного дела нет - Генпрокуратура 31.10.2024, 12:1016906Антитеррористические учения пройдут в Караганде 31.10.2024, 12:4015871Замакима Кокшетау наказали за отсутствие профилактики детского суицида 24.10.2024, 13:08414341В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49397966Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352286МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350941Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45330336В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 13:08414341В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49397966Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352286МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350941Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45330336В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?