Чиновник отделался незначительным штрафом за обрушенную в школе стену

Еще за несколько месяцев до ЧП заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы

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Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу отдела образования акимата Аулиекольского района наказали штрафом за частичное обрушение здания школы в селе Новонежинка Костанайской области, - Главу отдела образования акимата Аулиекольского района наказали штрафом за частичное обрушение здания школы в селе Новонежинка Костанайской области, сообщает Костанайский областной суд.





Проверка капремонта частично рухнувшей школы выявила, что еще в июле заказчик знал о прогибе плиты на третьем этаже школы. Об этом свидетельствует переписка между участниками процесса строительства, неоднократные письма со стороны подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести обследование перекрытия с выдачей решения по усилению либо демонтажу деталей конструкций.





Отмечается, что в ходе судебного процесса глава управления свою вину не признал. Тем не менее суд признал его виновным и наложил штраф в размере 147 680 тенге.





Обрушение стены на третьем этаже школы произошло 7 сентября текущего года. К счастью, на момент ЧП детей и педагогов в школе не было.