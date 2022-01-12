Общественный социальный фонд создадут в Казахстане

Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки - например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемные. Будем строить спортивные площадки для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих", - сказал президент на заседании мажилиса парламента РК.
При этом глава государства подчеркнул, что это не фонд президента, правительства или какого-то другого госоргана.
Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации президента или правительства. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу", - рассказал Токаев.
Он отметил, что планы, бюджет, проекты фонда будут публиковаться на сайте в открытом доступе.
По словам главы государства, финансирование будет осуществляться из частных и государственных источников.
Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В этот фонд будут направлены обязательные отчисления всех операторов лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов. Мы ожидаем регулярные и значительные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса", - информировал Токаев.
Он подчеркнул, что благодаря Первому Президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд", - добавил президент.