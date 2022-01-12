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Общественный социальный фонд создадут в Казахстане

11.01.2022, 12:42 18391
Общественный социальный фонд создадут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд "Народу Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки - например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемные. Будем строить спортивные площадки для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих", - сказал президент на заседании мажилиса парламента РК.

 
При этом глава государства подчеркнул, что это не фонд президента, правительства или какого-то другого госоргана.
 

Это фонд всех казахстанцев. Это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации президента или правительства. Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу", - рассказал Токаев.

 
Он отметил, что планы, бюджет, проекты фонда будут публиковаться на сайте в открытом доступе.
 
По словам главы государства, финансирование будет осуществляться из частных и государственных источников.
 

Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. В этот фонд будут направлены обязательные отчисления всех операторов лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов. Мы ожидаем регулярные и значительные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса", - информировал Токаев. 

 
Он подчеркнул, что благодаря Первому Президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. 
 

Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд", - добавил президент.

 

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Президент РК принял генерального секретаря ОДКБ

12.01.2022, 20:14 216
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент Казахстана отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.
 

Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки.
 
Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института спецпредставителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 
Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
 

В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры

12.01.2022, 19:46 501
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент посетил Центр оперативного управления департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли Центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений.
 
Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения. Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 
Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
 

Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

12.01.2022, 19:30 1766
Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
Фото: www.akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.
 
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 

Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур

12.01.2022, 19:22 2101
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент. 

 
Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
 
В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени - вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.
 
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду, что подобные трагические события больше не повторятся в нашей стране.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы.
 

Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня

12.01.2022, 17:09 6791
Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды
 
В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны. 
 

Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев. 

 
Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также президент распорядился оказать поддержку пострадавшим предпринимателям. 
 
Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ. 
 

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.

 
На заседании Токаеву доложили, что благодаря его решению направить в Алматы миротворцев город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.
 
По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт. 
 
Из пострадавшего здания акимата 14 городских управлений передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков. 
 
По итогам заседания правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.
 

МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей

12.01.2022, 16:48 6226
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы. 
 
По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети. 
 
Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.
 
Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".
 
Напомним, сегодня на заседании нового кабмина премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений министрам
 

Токаев прибыл в Алматы

12.01.2022, 15:13 12326
Токаев прибыл в Алматы
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на официальные СМИ. 
 

Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.


 

Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ

12.01.2022, 13:10 17676
Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ
Фото: кадр с видео МО РК
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Военнослужащие ДШВ взяли под охрану здания акимата и департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С объявлением режима чрезвычайного положения военнослужащие десантно-штурмовых войск взяли под охрану здания акимата и Департамента полиции города Алматы. Они также несут службу на блокпостах по периметру мегаполиса, осуществляя контрольно-пропускной режим въезда и выезда из города", - говорится в описании под видео, размещенном на странице Министерства обороны РК в youtube.


 

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