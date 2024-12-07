Общежитие на 300 мест построят в Шымкенте за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов

Фото: primeminister.kz

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Общежитие на 300 мест для воспитанников школы-интерната-колледжа в Шымкенте построят за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщила пресс-служба правительства.





Из Специального государственного фонда правительство выделило свыше 2,6 млрд тенге на строительство нового общежития для комплекса "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" в Шымкенте.





Здание рассчитано на 300 мест, в проекте предусмотрены раздельные блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, столовая, игровые комнаты и др. Общежитие будет соответствовать всем современным требованиям.





Сегодня в специальном комплексе "Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж" обучаются 363 человека. Строительство нового здания позволит устранить дефицит мест в имеющемся общежитии, рассчитанном лишь на 120 учащихся. Объект был построен в 1975 году. В настоящее время из-за нехватки мест для проживания некоторые кабинеты в учебном заведении переориентированы под спальни для детей. 67 воспитанников вынуждены обучаться на дому. Новое общежитие создаст благоприятные условия для проживания детей и получения ими качественных знаний.





Ранее правительством были приняты решения о выделении средств для реализации проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы, специального детского сада для особенных детей в Актобе, школы в селе Жамансор Атырауской области, завершение строительства многопрофильного больничного комплекса в Риддере.