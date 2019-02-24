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Официальным представителем МВД назначен Нурдильда Ораз

18.02.2019, 12:25 11503
Официальным представителем МВД назначен Нурдильда Ораз
Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Нурдильда Ораз назначен советником министра и официальный представителем - пресс-секретарем МВД РК, передает Kazakhstan Today. 
 

Сегодня в МВД представили нового советника министра и официального представителя - пресс-секретаря. Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева на эту должность назначен Ораз Нурдильда Серикулы", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Тургумбаев пожелал вновь назначенному советнику и официальному представителю - пресс-секретарю плодотворной деятельности в координации и организации работы со СМИ и общественностью.
 
Ораз окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Карагандинскую академию МВД, Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева, а также обучался по программе "Болашак" в США (Калифорния, Флорида) по специальностям "журналист", "юрист".
 
Ораз ранее работал корреспондентом, ведущим-редактором на республиканских телеканалах "Казакстан", "31 канал", "Астана", занимал должности начальника пресс-службы ДВД Астаны, директора департамента государственного языка и информации МВД, заместителя руководителя аппарата и официального представителя Генеральной прокуратуры РК, заместителя генерального директора телеканала "ОРТ-Евразия". 
 

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