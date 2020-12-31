Оформить документы для обеспечения лиц с инвалидностью рядом услуг теперь можно онлайн

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - С 29 декабря на портале "Электронного правительства" для лиц с инвалидностью реализована возможность подать электронные заявки на оформление документов по предоставлению ряда услуг и технических средств реабилитации.

Теперь на портале eGov можно подать заявку на получение следующих государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК:

– оформление документов на обеспечение услугами специалиста жестового языка для инвалидов по слуху (60 часов в год);

– оформление документов на обеспечение услугами индивидуального помощника инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении;

– оформление документов для обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением;

– оформление документов для обеспечения инвалидов сурдо-тифлотехническими средствами и обязательными гигиеническими средствами;

– оформление документов для предоставления инвалидам кресла-коляски;

– оформление документов для предоставления инвалидам протезно-ортопедической помощи.

Лица с инвалидностью не выходя из дома могут подать заявку на получение вышеперечисленных государственных услуг посредством портала eGov и далее на Портале социальных услуг выбрать полагающиеся ему технические средства реабилитации, поставщика услуг с учетом своих потребностей, а также указать вид доставки товара (самовывоз или доставка почтой) и отслеживать статус своей заявки до полного исполнения индивидуальной программы реабилитации.

Теперь получателям услуг нет необходимости приходить в службы занятости и социальных программ и предоставлять документы в бумажном виде", - отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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