Около 117 тысяч человек покинули свои дома с начала паводков в Казахстане

Фото: МЧС РК

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 ребенок. В том числе воздушными судами спасено 3878 человек, из них 1501 ребенок. В безопасное место отогнано 112 539 сельхозживотных. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





По данным МЧС, на сегодняшний день вернулись в свои дома 16 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 6950 человек, из них 3113 детей.





В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3709 жилых домов и с 2475 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5837 частных жилых домов и 1353 дворовые территории. Откачано более 9,8 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,9 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. В пострадавшие регионы доставлено 3577 тонн гуманитарной помощи.





На контроле остаются 81 перелив через автодороги, 69 размывов автодорог, из них 10 мостов и 59 дорожных полотен. На контроле 72 населенных пункта без транспортного сообщения.





В СКО из-за поднятия уровня воды в реки Есиль продолжаются работы по эвакуации населения сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района, подтоплено 27 частных жилых домов. Всего эвакуировано 2465 человек, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников. Также подтоплено 211 частных жилых домов и одно здание в микрорайоне Подгора Петропавловска. Жители были заблаговременно эвакуированы. Мониторинг за уровнем реки Есиль продолжается.





В Актюбинской области из села Куйылыс Иргизского района посредством воздушного судна заблаговременно эвакуированы в пункт временного размещения села Иргиз 96 человек и доставлено две тонны гуманитарной помощи. В селе Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай. В селе Нура подтоплено 24 частных жилых дома.





В Западно-Казахстанской области с дачных массивов Уральска эвакуировано 40 человек. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактау Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 223 человека. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.





В Акмолинской области в селе Ишимское Жаксынского района подтоплено шесть частных жилых домов. Жители были эвакуированы.





В Костанайской области из села Тауыш в село Торгай Джангельдинского района посредством плавсредств и вертолетом проводилась переправа жителей и доставка двух тонн гуманитарной помощи.





В Туркестанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в горных районах и потока воды со склона горы в селе Акбастау Байдибекского района произошло подтопление 17 дворовых территорий. Проведены работы по укладке мешкотары, очистке арычной системы и отводу воды. Угрозы населенному пункту нет.





В Жамбылской области из-за выпадения обильных дождевых осадков произошло подтопление 30 дворовых территорий и здания села Жасоркен Жамбылского района. Вода с подтопленных территорий откачана в полном объеме.





На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 46 тысяч человек.