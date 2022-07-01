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Около 430 казахстанских военнослужащих примут участие в миротворческой операции ООН в Африке

30.06.2022, 16:31 16196
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Участие казахстанских военнослужащих в операциях в ЮАР, Конго и Мали будет способствовать повышению международного авторитета и роли Казахстана в вопросах обеспечения глобального мира и безопасности, заявил начальник департамента международного сотрудничества МО РК полковник Олжас Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в миротворческий контингент ВС войдут штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения совокупной численностью порядка 430 военнослужащих. Они примут участие в миссиях ООН по стабилизации обстановки в Африке, где получат опыт, который будет использован для совершенствования боевой выучки войск. 
 

Развертывание будет осуществляться поэтапно. Конкретное подразделение, включая численность, вооружение, военную технику, имущество и операцию ООН, будет определено после проработки с секретариатом ООН и прописано в международных договорах", - подчеркнул Кусаинов.

 
Отбор кандидатов будет проходить на добровольной основе из числа военнослужащих-контрактников, прошедших соответствующую миротворческую подготовку.

 
Напомним, Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент. 


 

новости по теме

Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК

01.07.2022, 15:56 656
Правила проведения торгов по продаже земельных участков изменились в РК
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство сельского хозяйства РК своим приказом изменило правила организации и проведения торгов по продаже земельных участков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:
 
  • формирование и утверждение местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа перечня земельных участков, выставляемых на торги;
  • поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.

В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждал продавец.
 
Предложение осуществляется в следующем порядке:
 
  • подача предложения в геосервисе;
  • внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
  • подписание предложения.
 
Для регистрации в геосервисе необходимо указать следующие данные: 
 
  • для физических лиц: индивидуальный идентификационный номера, фамилию, имя и отчество;
  • для юридических лиц: бизнес-идентификационный номер, полное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество первого руководителя;
  • контактные данные (почтовый и электронный адреса, телефон).
 
В новых правилах исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.
 
Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.
 

Токаев принял митрополита Александра

01.07.2022, 13:05 2746
Токаев принял митрополита Александра
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент подчеркнул, что Казахстанский Митрополичий округ проводит масштабную работу по развитию межэтнического и межконфессионального диалога, а также продвижению нравственных ценностей", - сообщает пресс-служба Акорды

 
Кроме того, глава государства сообщил, что в сентябре состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 
 
Его главной темой станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что участие в форуме патриарха Кирилла придаст новый импульс глобальному межрелигиозному и межцивилизационному диалогу.
 

Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ и электроэнергетики

01.07.2022, 08:23 5646
Токаев подписал поправки по вопросам ЖКХ и электроэнергетики
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления, государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки направлены на уточнение функций и состава комиссии по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, а также определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК и регламентацию ее основных видов деятельности.   

Кроме того, изменения предусматривают продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года. 
 

В Актобе прошли учебно-методические сборы по организации территориальной обороны

30.06.2022, 22:07 10651
Фото: МО РК
АКТОБЕ. 30 ИЮНЯ - Трехдневные учебно-методические сборы были организованы на базе бригады территориальной обороны Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В них приняли участие начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовыми войсками, командиры бригад теробороны, представители местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
Мероприятие нацелено на повышение качества подготовки системы территориальной обороны к ее развертыванию при возникновении различных кризисных ситуаций.
 

С принятием в 2015 году указа главы государства об интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности страны учебно-методические сборы со специалистами территориальной обороны проводятся во второй раз. При этом впервые в мероприятии приняли участие помощники акимов по вопросам военной безопасности и обороны областей и городов, а также начальники отделов территориальных войск управлений командующих войсками региональных командований и Десантно-штурмовых войск", - отметил заместитель начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных сил полковник Бауыржан Саконов.

 
В ходе сборов были проведены занятия по вопросам развертывания, слаженности и взаимодействия сил и средств территориальной обороны. Рассмотрен проект правил применения территориальных войск, проверен уровень профессиональной подготовки участников сборов.
 
Таким образом, участники сборов повысили знания и практические навыки организации планирования и подготовки территориальной обороны, развертывания, слаживания частей и подразделений, управления ими в ходе выполнения учебно-боевых задач.
 

Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2

30.06.2022, 18:14 14071
Максимально завысили цены - АЗРК ведет расследование в отношении операторов Kcell и Tele2
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - 17 июня антимонопольный департамент по Алматы открыл расследование в отношении АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отношении АО "Кселл": в связи с частыми обращениями граждан на повышение цен на услуги мобильных операторов связи Агентством по защите и развитию конкуренции проанализированы тарифы на услуги сотовой связи и мобильного интернета за 2020-2021 годы. Установлено доминирующее положение группы АО "Казахтелеком" (более 35%), в состав которого входят АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", сообщает пресс-служба АЗРК.
 
АО "Кселл" за анализируемый период установило максимально высокую цену на услуги сотовой связи (в среднем 756 тенге) и мобильного интернета (в среднем 1765 тенге).
 
К примеру, у некоторых операторов минимальная цена на услуги сотовой связи в среднем составляла 332 тенге, на услуги мобильного интернета - в среднем 1022 тенге.
 
Расследование в отношении АО "Кселл" открыто по признакам установления монопольно высоких цен на услуги сотовой связи и мобильного интернета.
 
В отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис": по итогам мониторинга цен на рынке услуг SMS-рассылки за 2020-2021 годы Агентством по защите и развитию конкуренции выявлено превышение цены ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по сравнению с остальными операторами связи. Операторы связи в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличили тарифы по SMS-рассылке в среднем на 14,03%. При этом максимально высокая средняя цена зафиксирована у операторов, входящих в группу АО "Казахтелеком": ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл" по сравнению с ТОО "КаР-Тел". Наибольший темп роста цены зафиксирован у ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" и АО "Кселл".
 
Открыто расследование в отношении ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" по признакам установления монопольно высокой цены на услугу SMS-рассылки.
 

Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент

30.06.2022, 10:06 20966
Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение о направлении в ряд стран миротворческого контингента от Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На совместном заседании палат парламента Республики Казахстан обсуждают инициативу президента по отправке ограниченного контингента военнослужащих в рамках миссий Организации Объединенных Наций в Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Мали и Ливан. 
 
Как сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, от Казахстана для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН направят 430 военнослужащих. При этом он отметил, что во время участия в миссиях военнослужащим выплачивается трехкратная заработная плата.
 
Он рассказал, что Казахстан готов выделить отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН. 
 
Глава оборонного ведомства пояснил, что оценка и отбор состоят из нескольких этапов. От Казахстана в ООН поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки.
 

Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявке. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии", - сказал Жаксылыков.

 
Он также сообщил, что с 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д-Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих служат в миссии временных сил ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. Сейчас в миссиях ООН в Западной Сахаре и временных сил в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих соответственно.
 
Жаксылыков добавил, что руководство ООН дало высокую оценку уровню подготовленности казахстанских военнослужащих и готово поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН.
 
Парламент поддержал инициативу президента.
 

В Нур-Султане состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии Совбеза

29.06.2022, 19:49 30926
В Нур-Султане состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии Совбеза
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В Министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии Совета безопасности, посвященное вопросам военной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В заседании приняли участие первый заместитель секретаря Совета безопасности Мурат Баймукашев, члены межведомственной комиссии, представители силовых структур, министерств иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, по чрезвычайным ситуациям и национальной экономики, сообщает пресс-служба Минобороны
 
В связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева были рассмотрены вопросы планирования, организации и диверсификации закупок вооружения, военной техники и боеприпасов на 2022 год.
 
Также члены межведомственной комиссии были проинформированы о ходе реализации стратегических и программных документов военного планирования и необходимости их корректировки с учетом изменений геополитической ситуации в мире и регионе.
 
По итогам заседания выработаны соответствующие рекомендации государственным органам по принятию упреждающих мер. В условиях разбалансировки мировых рынков они направлены на поддержание темпов перевооружения, сохранение производственно-технологического потенциала отечественного ОПК, обеспечение комплексного и системного развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.
 

Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" требуют депутаты

29.06.2022, 19:33 31131
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Депутат мажилиса Константин Авершин обратился к вице-премьеру Ералы Тугжанову с просьбой решить вопрос финансирования спортивных секций и творческих кружков для детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мажилисмен напомнил, что концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в послании глава государства.
 
С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей и родителей реформа начала активно воплощаться в жизнь. Но халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств.
 
На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа.
 

Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников "священной коровой", - сказал Константин Авершин.

 
Мажилисмен требует от правительства:
 
  • восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков;
  • продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы ArtSport;
  • ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе ArtSport;
  • усилить контроль за фактическим посещением секций и творческих кружков.
 

28 июня активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращением к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта. По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены. 
 
Казахстанский журналист и блогер Денис Кривошеев написал в Telegram, какие средства выделяются из бюджета страны на подготовку казахстанских сборных. По словам блогера, государство в лице региональных властей, фонда "Самрук Казына", Национального олимпийского комитета и других ведомств тратит миллиарды тенге на казахстанские сборные, однако результаты их выступлений оставляют желать лучшего.
 

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