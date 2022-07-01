Около 430 казахстанских военнослужащих примут участие в миротворческой операции ООН в Африке

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Участие казахстанских военнослужащих в операциях в ЮАР, Конго и Мали будет способствовать повышению международного авторитета и роли Казахстана в вопросах обеспечения глобального мира и безопасности, заявил начальник департамента международного сотрудничества МО РК полковник Олжас Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, в миротворческий контингент ВС войдут штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения совокупной численностью порядка 430 военнослужащих. Они примут участие в миссиях ООН по стабилизации обстановки в Африке, где получат опыт, который будет использован для совершенствования боевой выучки войск.
Развертывание будет осуществляться поэтапно. Конкретное подразделение, включая численность, вооружение, военную технику, имущество и операцию ООН, будет определено после проработки с секретариатом ООН и прописано в международных договорах", - подчеркнул Кусаинов.
Отбор кандидатов будет проходить на добровольной основе из числа военнослужащих-контрактников, прошедших соответствующую миротворческую подготовку.
Напомним, Казахстан направит в ряд стран миротворческий контингент.