30.12.2022, 10:09 35146
Олег Крук покинул пост первого заместителя акима Павлодарской области
Новым первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков
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Павлодар. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Олег Крук по собственному заявлению покинул пост первого заместителя акима Павлодарской области.
По согласованию с администрацией президента распоряжением акима Павлодарской области первым заместителем акима назначен Хасар Хабылбеков. Он будет курировать вопросы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.
Напомним, после аварии на теплосетях Экибастуза президент снял с должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова и назначил временно исполняющим обязанности акима региона Олега Крука.
7 декабря акимом Павлодарской области стал Асаин Байханов.
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30.12.2022, 17:36 21836
Президент подписал закон о банкротстве физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", сообщает пресс-служба главы государства.
Также президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан" и закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства" и конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".
Напомним, вчера депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".
5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
30.12.2022, 15:24 25506
Мы должны качественно реализовать все поручения президента - Смаилов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента.
На заседании министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения предвыборной программы разработана детальная дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.
Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.
Премьер-министр подчеркнул, что заседания республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.
Руководители министерств и акиматов должны держать работу по дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные главой государства поручения на деле", - сказал Алихан Смаилов.
Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.
Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны, это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн", - заключил Алихан Смаилов.
30.12.2022, 10:28 33811
Экс-министр юстиции Канат Мусин стал судьей Конституционного суда
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее занимавший должность министра юстиции Республики Казахстан Канат Мусин назначен на должность судьи Конституционного суда РК.
На пленарном заседании 30 декабря депутаты мажилиса поддержали кандидатуры Каната Мусина, а также Еркина Онгарбаева и Сергея Ударцева на должности судей Конституционного суда. Они вступят в должности 1 января 2023 года.
Ранее президент Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции РК.
Напомним, Конституционный суд начнет функционировать с 1 января 2023 года, теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Его председателем назначена бывший уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова.
30.12.2022, 10:01 36826
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Каната Мусина от должности министра юстиции.
Указом главы государства Мусин Канат Сергеевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Мусин Канат Сергеевич родился 27 февраля 1966 года в Целинограде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "юрист".
Трудовой стаж:
судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района Целинограда (1984-1986);
старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986-1989);
заместитель прокурора Астаны Акмолинской области (1989-1998);
заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001);
заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001-2007);
главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности (2007-2010);
первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012);
руководитель департамента юстиции города Астаны (2012-2016);
судья Верховного суда Республики Казахстан (10.06.2021-11.01.2022);
председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан (14.06.2021-01.2022);
министр юстиции Республики Казахстан (с 11.01.2022).
30.12.2022, 09:35 36831
В Экибастузе проверили ход ремонта теплосетей и квартир, поврежденных в период ЧС
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Асаин Байханов побывал в Экибастузе с рабочей поездкой. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ тепловых сетей и квартир, пострадавших во время ЧС.
До сих пор не налажена балансировка системы, мы на протяжении месяца не можем выйти на четкие параметры по подаче тепла. Стабильной работы на экибастузской ТЭЦ нет. Мы не можем позволить, чтобы на праздник люди оставались без тепла. Необходимо быстрее завершать работу по восстановлению параметров в 4 МЖД и 45 частных домах. До нормализации ситуации с теплом в городе поручаю руководителю управления ЖКХ остаться в Экибастузе", - сказал Асаин Байханов.
Аким посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кошербаева и Беркимбаева, где в жилых домах отсутствуют необходимые параметры тепла. Как отметил аким города Экибастуза Аян Бейсекин, новую сеть планируется подключить к тепловой магистрали ТМ-7, что позволит усилить подачу тепла в многоэтажные жилые дома.
Эти работы нужно взять на жесткий контроль. ТОО "Экибастузтеплоэнерго" необходимо усилить работу. Сегодня же пусть формируют дополнительное звено и ставят людей на работы по врезке. Впереди новогодние праздники, нужно успеть", - поручил Асаин Байханов.
По данным акимата, работы по восстановлению квартир продолжаются. В 20 квартирах ремонт закончен, еще 32 - на очереди, завершить работы планируют в течение 10-12 дней.
По словам акима Экибастуза Аяна Бейсекина, продолжается работа по наладке системы теплоснабжения, устранению повреждений и дефектов. Осталось порядка 110 повреждений, на объектах над устранением работают 86 человек.
Стоит отметить, что вчера в 11.13 по причине короткого замыкания произошло отключение электропитания водогрейной котельной. Вследствие чего были остановлены 3 водогрейных котлоагрегата.
Как сообщил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров, в 11.50 восстановлено электропитание водогрейной котельной. В 12.45 гидравлический режим работы теплосетей был восстановлен, начата растопка водогрейных котлоагрегатов поочередно.
В связи с выше перечисленными событиями жители Экибастуза могли почувствовать снижение параметров теплоснабжения. На текущий момент в работе 5 котлоагрегатов, 1 водогрейный котлоагрегат в растопке. Ведется постепенный подъем температуры теплоносителя.
Напомним, крупная авария на теплосетях в Экибастузе произошла 27 ноября, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
29.12.2022, 21:29 53351
Глава государства распорядился присудить государственную стипендию в области культуры
Госстипендию получили 68 выдающихся казахстанских деятелей литературы и искусства
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, сообщает пресс-служба Акорды.
В списке получивших госстипендию имена 68 выдающихся казахстанских деятелей литературы и искусства. В частности, в него вошли поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов и народный артист СССР, актер и режиссер Асанали Ашимов.
С полным списком обладателей государственной стипендии можно ознакомиться по ссылке.
29.12.2022, 20:53 54526
Ержан Иманзаипов назначен акимом Павлодара
Фото: Алибека Дженалинова
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Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов определил приоритеты работы акима Павлодара и пожелал успехов в работе, сообщает Pavlodarnbews.kz.
Быть главой областного центра - большая ответственность, необходимо оперативно решать вопросы населения, выстраивая работу коммунальных служб и других государственных органов, тесно взаимодействуя с жителями города. Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы градоначальника", - заявил Асаин Байханов.
Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика"; в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".
Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.
С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.
С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.
С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.
С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима Павлодара.
С 2016 по 2017 год - заместитель акима Экибастуза.
С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.
С 2019 по 2020 год - аким Экибастуза.
29.12.2022, 20:40 40396
Президент подписал два закона
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.
Документ предусматривает приведение законодательства РК в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационными требованиями Европейского союза.
Нормы закона предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.
Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".
Основной задачей законопроекта является дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Всего с 1 января 2024 года ему будут подсудны 45 составов преступлений. Законопроектом четко определены уголовные дела, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных заседателей.
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30.12.2022, 09:35В Экибастузе проверили ход ремонта теплосетей и квартир, поврежденных в период ЧС 30.12.2022, 10:0135731Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции 30.12.2022, 10:0934816Олег Крук покинул пост первого заместителя акима Павлодарской области 30.12.2022, 10:2832966Экс-министр юстиции Канат Мусин стал судьей Конституционного суда 30.12.2022, 09:0030231Антикор выявил схему незаконного обогащения должностных лиц "Казтеміртранса" 24.12.2022, 09:59174181В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 27.12.2022, 15:50106976Трехлетний мальчик 10 дней находится в коме после наркоза в больнице Костаная 27.12.2022, 10:09105156Из-за порыва на тепловоде в Атырау 90 домов остались без тепла 27.12.2022, 21:20102461Полицейские рассказали о результатах проверок точек продажи пиротехники 28.12.2022, 09:03100121За два дня в Алматы изъято более 200 кг небезопасной пиротехники 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством272251В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34271406ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13270741В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33266666Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35263161Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
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