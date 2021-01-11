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Онлайн-видеотрансляция с избирательных участков - это незаконно - общественные наблюдатели

10.01.2021 17254
Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Инициатор хартии "О беспристрастных и честных выборах", общественный деятель Айгуль Соловьева и президент общественного фонда "Дорогу молодым" Рафаэль Гасанов на брифинге в общегородском пресс-центре рассказали о процессе голосования, передает Kazakhstan Today.
 
Рассказывая о проведении выборов, Айгуль Соловьева отметила, что она как инициатор хартии особое внимание обращает на соблюдение международных норм.
 

Первое, о чем хочется сказать, регистрация кандидатов была инклюзивной. Пока, согласно той информации, которой я обладаю, работа на избирательных участках организована эффективно. Общественное обсуждение идет, поскольку мы проводим мониторинги социальных сетей. Единственное, что мы увидели, - с некоторых участков ведется прямая видеотрансляция, что в принципе противоречит постановлению ЦИК. Мы его зафиксировали. Проведение стрима на избирательном участке в соответствии с законодательством является давлением на выборный процесс. О процедурных нарушениях рано говорить. Пока мы их не наблюдали", - сказала она.

 
Рафаэль Гасанов также отметил, что считает незаконным то, что наблюдателей без разрешения снимают на видео и транслируют в прямом эфире третьи лица. 
 

Без разрешения снимать в прямом эфире непозволительно. Я обращаюсь к авторам прямых эфиров, чтобы они прекратили ведение прямой трансляции без разрешения наших наблюдателей. Фиксировать можно, если есть какие-то нарушения. У нас есть телефон "горячей линии", можно туда обратиться, мы зафиксируем и отразим в своем отчете", - отметил он.

 
Рафаэль Гасанов также сообщил, что мобильная группа общественного фонда "Дорогу молодым" уже объехала все избирательные участки города. Предварительно информация с избирательных участков поступает о том, что не соблюдается социальная дистанция наблюдателями. 
 

В связи с этим хотел бы призвать наблюдателей неправительственных организаций усилить самим ответственность и соблюдать социальную дистанцию. Все-таки карантинные меры мы должны соблюсти", - отметил Рафаэль Гасанов.

 
В целом на этот час на телефон горячей линии общественного фонда "Дорогу молодым" направлено 48 обращений.
 
 

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