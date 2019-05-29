ООН готова использовать казахстанскую военную технику для миротворческих миссий

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - ООН готова закупать казахстанскую военную технику и вооружение для миротворческих миссий, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК по итогам встречи главы ведомства Аскара Жумагалиева с заместителем генерального секретаря ООН по полевой поддержке Атулом Харе , передает Kazakhstan Today.

Предложение заместителя генерального секретаря ООН по использованию казахстанской военной техники в миротворческих миссиях ООН участники встречи приветствовали, подчеркнув, что наша страна имеет значительный потенциал и стремление к укреплению сотрудничества в этом направлении.

"В Казахстане сегодня работает достаточное количество предприятий, выпускающих военную технику и оборудование, в том числе бронированные автомобили, вертолеты, тепловизионное оборудование, вооружение и боеприпасы. И мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы этот военный потенциал служил делу сохранения мира", - отметил Аскар Жумагалиев.

Атул Харе отметил, что на ближайшие несколько дней ими запланировано проведение бизнес-семинаров для повышения осведомленности предпринимателей о возможностях участия в программах закупок, проводимых Организацией Объединенных Наций.

Сбалансированная внешняя политика нашей страны, значительный миротворческий опыт Казахстана как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня в ООН высоко оценивают. Потому и намерены усиливать сотрудничество с Казахстаном по многим аспектам, в том числе и на уровне бизнеса", - проинформировали в министерстве.

На встрече было обсуждено предоставление военной техники и тепловизионного оборудования для миротворческих миссий ООН, сотрудничество в сфере спутникового мониторинга, а также расширение взаимодействия в сфере цифровизации и телемедицины.

Во встрече также приняли участие постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров и постоянный представитель ООН в Казахстане Шимура Норимаса.

Отметим, что члены высокой делегации прибыли в Казахстан для участия в V Международном симпозиуме ООН по партнерству в технологиях для миротворчества. Главная тема симпозиума - "Прогноз. Защита. Предотвращение", и подниматься на нём будут вопросы внедрения инновационных технологий для миротворческих миссий ООН, возможности международного партнерства для лиц, участвующих в миротворческих операциях, и совместное изучение актуальных проблем в данной сфере.

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