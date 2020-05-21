В Алматы открылся офис акимата в формате Open space

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматы открылся новый офис сервисного акимата в Жетысуском районе Алматы, сообщили в департаменте по противодействию коррупции Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, казахстанцы чаще всего жалуются на закрытость государственных органов, долгое рассмотрение чиновниками обращений, отсутствие взаимодействия и невозможность личных встреч с руководством ведомств. О механизме формата работы госорганов рассказали на открытии нового офиса Сервисного акимата в Жетысуском районе Алматы.

Проект сервисного акимата, предоставляющий услуги в новом формате запущен акиматом совместно с департаментом по противодействию коррупции Алматы.

Инициаторы пояснили, что жители города получили возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности по принципу "одного окна", избегая посещения нескольких различных инстанций.

Главная цель этого проекта - повысить доступность государственных органов для граждан, сформировать безбарьерную среду. Получение государственных услуг будет оперативным, максимально упрощено и удобно для жителей. Наши жители смогут получить квалифицированную консультацию тут же у нас в "Сервисном акимате", - уточнил на открытии аким Жетысуского района Максат Кикимов.

В пресс-службе ведомств также пояснили, что подобный формат сокращает дистанцию между госслужащими и услугополучателями, позволяет государственным служащим почувствовать себя командой, принимая эффективные решения, появляется возможность повысить оперативность и удобство получения услуг.

Открытие офиса, по мнению специалистов, является значительным шагом в трансформации государственного аппарата, а также в формировании государственных служащих новой формации и в повышении комфортности в обслуживании населения.

В "Сервисном акимате" диалог с услугополучателем строится максимально открытым. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики", - отметил в ходе открытия руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

Жителям района предоставлена возможность получить государственные услуги, оказываемые отделами в электронном виде, пользоваться порталом электронного правительства.

Аналогичные офисы будут открыты на базе и других государственных органов города, пояснили в городском антикоррупционном ведомстве.

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