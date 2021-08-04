Оправдан экс-председатель комитета госинспекции Минсельхоза

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Айнабеков Е. обвинялся в том, что, являясь председателем комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза, злоупотребил своими должностными полномочиями и превысил их, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По версии следствия, в феврале - апреле 2017 года победителем конкурса по госзакупкам по приобретению услуг на химобработку ядохимикатами сельхоз культур на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, стал ИП, который ненадлежащим образом выполняя свои обязательства, не поставил своевременно технику, что привело к массовому расселению марокканской саранчи на территории региона. Достоверно зная об этом, Айнабеков Е., действуя в интересах ИП, принудил руководителя РГП "Фитосанитария" Тулебаева предоставить спецтехнику для проведения дополнительных работ по борьбе с саранчой в области, причинив РГП существенный вред в размере 520 855 тенге. Также Айнабеков обвинялся в незаконном принуждении руководителя ТОО безвозмездно предоставить ИП ядохимикат на сумму 18 100 000 тенге для обработки дополнительных площадей, сообщает пресс-служба столичного суда.

Кроме того, Айнабеков обвинялся в том, что, достоверно зная о наличии решения СМЭС Астаны о признании ИП недобросовестным поставщиком услуг, действуя вопреки интересам службы, незаконно заключил с ним допсоглашения об увеличении суммы ранее заключенных договоров и незаконно произвел оплату бюджетных средств в сумме 30 040 695 тенге, причинив тяжкие последствия в виде причинения ущерба комитету МСХ.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам суда Нур-Султана от 3 августа 2021 года Айнабеков оправдан по предъявленному обвинению ввиду отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения.

Суд не усмотрел в действиях Айнабекова превышения полномочий и злоупотребления ими, поскольку установлено, что контроль за своевременным прибытием техники и началом обработки площадей от саранчи входил в обязанности руководства территориальной инспекции комитета МСХ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что причинами массового расселения марокканской саранчи на территории Жамбылской области явились: биологическая активность вредителей, обусловленная природными циклами, которые пришлись на 2016-2017 годы, благоприятные погодные условия, при которых невозможна обработка пораженных площадей, а также неправильное прогнозирование ее распространения в 2016 году Центром диагностики МСХ, не относящимся к компетенции Айнабекова (он возглавлял этот центр в 2016 году, потом назначен в комитет, но прогноз он подписал на основании данных с регионов, неправильное прогнозирование ему не вменяется).

Стороной обвинения не был доказан факт оказания давления Айнабековым на руководство РГП и ТОО при поставке спецтехники и ядохимиката.

Техника РГП представлена директором добровольно, на основании договора о сотрудничестве, заключенного с ИП на взаимовыгодных условиях, что входило в его полномочия, согласно Уставу предприятия.

Препарат "гюхарад" ТОО также поставлен в Жамбылскую область в качестве помощи.

Заключение дополнительных соглашений с ИП было вызвано крайней необходимостью ввиду быстрого распространения саранчи, что угрожало экономическим и экологическим интересам государства.

Законность заключения Айнабековым дополнительных соглашений и их оплата подтверждены вступившими в законную силу судебными решениями, которыми в удовлетворении иска комитета МСХ о взыскании сумм отказано, поскольку на момент производства оплаты по дополнительным соглашениям, ИП завершил дополнительные работы.

О проведении дополнительных работ по обработке площадей от саранчи руководство МСХ знало, что подтвердил в суде бывший вице-министр сельского хозяйства Рахимбеков.

Несмотря на то, что оперативные мероприятия в отношении Айнабекова осуществлялись полтора года, факт совершения им незаконных действий в пользу ИП либо его руководителя Калмуратова не установлен.

Оправдательный приговор вступил в законную силу.

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