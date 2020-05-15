Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Экс-главу комитета госинспекции в АПК осудили на 6 лет лишения свободы. Об этом сегодня на брифинге сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Kazakhstan Today.

13 мая приговором суда №2 района Байконыр Нур-Султана к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе осужден бывший председатель комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Е. Айнабеков. Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем необоснованного заключения дополнительных соглашений с ИП "Оразалиев" по проведению в 2017 году химической обработки саранчовых вредителей в Жамбылской области, повлекшее тяжкие последствия", - проинформировал Бигайдаров.

По его информации, Айнабеков также подозревался в превышении должностных полномочий, выразившемся в требовании 4 тыс. литров ядохимиката у ТОО "КазТрастКем" на безвозмездной основе и незаконном привлечении специальной техники, подведомственной комитету организации, на места обработки.

Действиями Айнабекова государству и юридическим лицам нанесен ущерб на сумму более 48 млн тенге", - уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

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