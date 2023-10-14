Опрос КТ: свыше 80% респондентов считают, что качество интернета в Казахстане не соответствует стоимости

При этом 13% считают, что необходимо поменять тарифы

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что качество интернета в Казахстане совершенно не соответствует стоимости, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?"





81% участников опроса ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости"; 3% выбрали ответ: "Да, полностью соответствует"; 13% считают, что необходимо поменять тарифы, и 3% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь.





Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в Комитете по защите прав потребителей.





Вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge поручил ускорить внедрение сотовой связи нового поколения во всех областных центрах Казахстана.





Кроме того, отметил он, важно обеспечить доступом к интернету жителей самых отдаленных районов, задействовав возможности низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели.