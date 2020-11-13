Оптимизация госСМИ: объединяют газеты "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда"

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Правительство Республики Казахстан постановило реорганизовать акционерное общество "Республиканская газета "Егемен Казакстан" путем присоединения к нему акционерного общества "Республиканская газета "Казахстанская правда", передает Kazakhstan Today.

В свою очередь, после объединения изданий АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" будет реорганизовано путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканская газета "Егемен Казакстан".

Далее будет реорганизовано ТОО "Казак газеттері" путем присоединения к нему товарищества с ограниченной ответственностью "Республиканская газета "Егемен Казакстан".

Определить основным предметом деятельности товарищества сбор, обработку и распространение сообщений и материалов информационного характера, распространение информации, касающейся духовно-нравственных ценностей, политической, экономической и культурной жизни Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

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