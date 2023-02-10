Проект закона "О масс-медиа" опубликован для публичного обсуждения  

Много вопросов возникло по поводу нормы, касающейся работы журналиста во время ЧС

Фото: atpress.kz

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект закона "О масс-медиа" опубликован на - Проект закона "О масс-медиа" опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.





В поправках предлагается ввести так называемые пресс-карты- единая аккредитация во все госорганы, сообщает "Хабар24".





Отмечается, что выдавать ее будут только представителям СМИ со стажем работы. По ним же будут начислять различные льготы и преференции. Сам механизм уже будет расписан в подзаконных актах, пояснили в Министерстве информации и общественного развития.





Вице-министр утверждает, что введение пресс-карт не означает запрет на аккредитацию в обычном порядке. Много вопросов возникло по поводу нормы, касающейся работы журналиста во время ЧС. В уполномоченном органе объяснили, в этом контексте важно сохранить конфиденциальную информацию спецслужбы или военных органов.









Мы лишь хотим, чтобы при таких особых ситуациях такие моменты, как размещение конфиденциальной информации, которая является военной тайной, или служебной тайной, или же может повлечь какие-то тяжкие последствия, должны быть, мягко говоря, согласованы. Они должны быть согласованы с тем органом, которые проводит эти спецмероприятия. Никаким образом новелла в законе аккредитация не является ущемлением прав и свободы журналистов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что данный законопроект никоим образом не ущемляет права журналистов, мы за этим будем следить", - заявил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков.





Более того, в проекте закона о масс-медиа исключена норма о сроке давности подачи исковых заявлений. Изначально в нем устанавливался срок в один год, но сейчас эту норму убрали.





Когда мы размещали концепцию, дана норма. Мы ее активно, прямо сказать, лоббируем и впредь будем защищать после того, как концепция была размещена, и по истечению 15 дней у нас по законодательной практике проходит межведомственное заседание. Ряд наших коллег посчитало, что эту норму нужно исключить, поэтому в текущем законопроекте, который размещен в открытом доступе, данной нормы нет, но мы же должны понимать, что законопроект будет внесен в правительство, а далее внесен в Мажилис и я уверяю, что эту норму мы будем активно предлагать и даже более скажу, что мы будем это делать совместно с нашим журн. сообществом", - добавил он.





Напомним, МИОР подготовило закон о СМИ и поправки к нему.





В ведомстве считают, что принятие закона создаст правовые основы для деятельности масс-медиа в республике, позволит концептуально обновить нормативную основу регулирования в области масс-медиа и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в области масс-медиа.





По данным "Әділ сөз", на днях межведомственная комиссия утвердила текст законопроекта, который предполагает включение всех интернет-ресурсов в сферу действия закона, отсутствие срока исковой давности по делам о диффамации, чрезмерных полномочий силовых органов в отношении СМИ и журналистов в "особых условиях", требование согласования текстов с должностными лицами перед их опубликованием, отсутствие изменений в системе государственного финансирования СМИ, введение "учета" журналистов под предлогом выдачи пресс-карт и так далее.





Сегодня, если данный законопроект будет направлен в мажилис, мы превращаемся в страну с жесточайшим контролем свободы слова, которым мы убьем саму профессию", - сказала президент фонда "Әділ сөз" Карла Джаманкулова.