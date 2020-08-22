Освобожден от должности председатель комитета языковой политики МКС

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра культуры и спорта РК Галымжан Мельдешов освобожден от должности председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Галымжан Мельдешов родился в 1964 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Сергея Кирова.

В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете "Туркестан", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Мангыстау Медиа".

С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работе.

С августа 2018 года по май 2019 года работал заместителем председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта.

С мая 2019 года по настоящее время занимал должность председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта.

Ранее стало известно, что в составе Национального совета общественного доверия произошли изменения.

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