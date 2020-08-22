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Освобожден от должности председатель комитета языковой политики МКС

21.08.2020, 20:00 5590
Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра культуры и спорта РК Галымжан Мельдешов освобожден от должности председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
Галымжан Мельдешов родился в 1964 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Сергея Кирова. 
 
В разные годы работал в средствах массовой информации: занимал руководящие должности в международной газете "Туркестан", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Мангыстау Медиа". 
 
С 2016 по 2018 годы занимал должность заместителя председателя комитета по развитию языков и общественно-политической работе. 
 
С августа 2018 года по май 2019 года работал заместителем председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта. 
 
С мая 2019 года по настоящее время занимал должность председателя комитета языковой политики Министерства культуры и спорта.
 
Ранее стало известно, что в составе Национального совета общественного доверия произошли изменения.
 

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