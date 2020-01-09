От 10 лет до пожизненного лишения свободы грозит пьяным водителям за гибель людей в ДТП

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточили ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения . Теперь пьяных водителей будут подвергать административному аресту и лишать водительских прав на семь лет, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства внутренних дел РК, за истекший год сотрудниками полиции на дорогах задержано свыше 26 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Пьяными водителями было совершено 495 ДТП, в которых погибли 98 и получили ранения 716 человек.

Санкции уголовных норм, предусматривающих наказание за такие преступления, серьезно ужесточены. Если водитель сел за руль в состоянии опьянения, то, даже не совершив аварии и не причинив вреда гражданам, он будет подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен прав на 7 лет. При повторном нарушении арест будет увеличен до 20 суток, а срок лишения прав продлен еще на 8 лет", - разъяснили в пресс-службе МВД РК.

При совершении ДТП с причинением вреда здоровью граждан пьяный водитель будет наказываться в уголовном порядке на срок до трех лет лишения свободы и лишением прав на вождение транспорта на 10 лет, а в случае причинения смерти - на срок до 10 лет лишения свободы и лишением прав на срок от 10 лет до пожизненного.

Лица, лишенные водительских прав, за совершение аналогичных нарушений будут нести не административную, а только уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы с обязательным пожизненным лишением прав на вождение транспорта", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря 2019 года президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности".

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