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Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование, браконьерство, скотокрадство и другие преступления

30.12.2019, 20:16 5995
Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование, браконьерство, скотокрадство и другие преступления
 
Закон направлен на реализацию поручений главы государства об усилении ответственности за изнасилованиебраконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательства на жизнь инспектора по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения. 
 
Текст закона публикуется в печати.
 

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