Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование, браконьерство, скотокрадство и другие преступления

Закон направлен на реализацию поручений главы государства об усилении ответственности за изнасилование, браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков, посягательства на жизнь инспектора по охране растительного и животного мира, егерской службы, вождение в нетрезвом виде, а также ряд иных опасных правонарушений, сообщает пресс-служба Акорды.
Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения.
Текст закона публикуется в печати.
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