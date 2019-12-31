Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование, браконьерство, скотокрадство и другие преступления

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон " О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности ", передает Kazakhstan Today.

Также в законе предусмотрены нормы, направленные на создание правовых условий для функционирования организаций по оказанию содействия в усыновлении, отмену обязательной регистрации иностранцев и дальнейшее совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства по итогам мониторинга практики его применения.

Текст закона публикуется в печати.

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