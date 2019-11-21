Мажилис одобрил поправки в законодательство, ужесточающие наказание за наркопреступления и браконьерство

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в I чтении поправки по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты обратили особое внимание на ужесточение наказания за тяжкие преступления, прежде всего за распространение наркотиков и насилие в отношении несовершеннолетних , сообщили в пресс-службе палаты.

Президент поручил ужесточить наказание за распространение наркотиков. Депутаты мажилиса, поддерживая это предложение главы государства, внесли конкретные нормы по ужесточению наказания. Правительство же, ссылаясь на гуманизацию уголовного законодательства, отклоняет эти поправки депутатов. Как с этим соглашается МВД, которое отвечает за борьбу с наркопреступностью?.. Мы с вами должны в Казахстане создать такие условия, чтобы у всех тех, кто пытается распространять наркотики, "земля горела под ногами", а над головой был "дамоклов меч". И депутаты мажилиса готовы законодательно поддержать решение этой задачи. Главное, чтобы в борьбе с наркобизнесом была заинтересованность самих правоохранительных органов", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

По мнению депутатов, необходимо установить отдельную ответственность для лиц, осуществляющих пропаганду и незаконную рекламу наркотиков.

Ответственность их должна соответствовать степени и размеру вреда, который причиняют все те, кто способствуют распространению наркотиков. К таким людям во всём мире применяют очень строгие санкции. Длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного. А кое-где предусмотрена и смертная казнь. Поэтому и мы должны внести в Уголовный кодекс нормы, по которым лица, рекламирующие наркотики, будут нести ответственность", - сказал Нурлан Нигматулин.

Он также заявил, что предложение о переводе потребления наркотических средств из уголовных правонарушений в разряд административных является преждевременным.

Переводя потребление наркотиков из уголовных правонарушений в административные, мы сами создаём условия, когда эта категория лиц уйдёт из-под опеки правоохранительных органов. Максимум, ими будут заниматься участковые, у которых нет никаких ни оперативных, ни следственных возможностей", - отметил Нигматулин.

Кроме того, председатель мажилиса подчеркнул, что борьба с наркопреступностью должна носить комплексный характер, затрагивая в том числе и тех сотрудников правоохранительных органов, которые способствуют распространению наркотиков.

Борьба с наркопреступностью, как и война, не терпит полумер. И как боевые действия ведутся везде: на земле, в море и воздухе, так и борьба с наркопреступностью должна вестись по всей цепочке: и против изготовления, и против рекламы, сбыта и потребления", - сказал он.

Как проинформировали в пресс-службе, законопроектом также ужесточено наказание за такие виды преступлений, как незаконная охота , вводится ответственность за посягательство на жизнь госинспекторов по охране животного мира, наравне с ответственностью за такие же деяния в отношении сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов. Впервые вводится отдельная уголовная норма против скотокрадства. Это должно повысить эффективность противодействия кражам скота и способствовать значительному снижению таких преступлений.

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