Педофилов будут приговаривать к пожизненному заключению в Казахстане

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса инициировали поправки, которые ужесточают наказание за изнасилование несовершеннолетних вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сегодня в ходе рассмотрения в 1-м чтении поправок по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства сообщил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, передает Kazakhstan Today.

Как вы помните, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании в сентябре этого года поручил парламенту и правительству ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию , распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Президент также поручил ужесточить законодательство против браконьерства и скотокрадства", - цитирует Нигматулина пресс-служба мажилиса.

По словам спикера, депутаты не только поддержали предложения правительства, но и настояли на ужесточении наказания в отношении тяжких преступлений.

Теперь любые насильственные действия сексуального характера будут относиться к тяжким преступлениям, примирение сторон здесь невозможно. Усилена ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказал Нурлан Нигматулин.

По предложению депутатов ужесточено наказание за насилие малолетних, вплоть до пожизненного заключения.

Вот вопиющий случай в Таразе показал, что насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жёстко. И законодательство в отношении насильников малолетних должно быть максимально суровым. В рассматриваемый Уголовный кодекс, по предложению депутатов, уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них, вплоть до пожизненного срока", - сказал Нурлан Нигматулин.

Ранее правозащитники неоднократно говорили о том, что изнасилование необходимо вернуть в категорию тяжких преступлений . Зачастую, отделавшись небольшим сроком заключения или вовсе условным наказанием, насильники вновь совершают преступления против женщин.

Для педофилов наказание в последние годы системно ужесточается, в том числе с 2018 года разрешено применение кастрации педофилов . Однако число случаев изнасилования детей по-прежнему велико.

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