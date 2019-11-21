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Педофилов будут приговаривать к пожизненному заключению в Казахстане

20.11.2019, 13:28 9667
Педофилов будут приговаривать к пожизненному заключению в Казахстане
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса инициировали поправки, которые ужесточают наказание за изнасилование несовершеннолетних вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сегодня в ходе рассмотрения в 1-м чтении поправок по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства сообщил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, передает Kazakhstan Today.
 

Как вы помните, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем послании в сентябре этого года поручил парламенту и правительству ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Президент также поручил ужесточить законодательство против браконьерства и скотокрадства", - цитирует Нигматулина пресс-служба мажилиса. 

 
По словам спикера, депутаты не только поддержали предложения правительства, но и настояли на ужесточении наказания в отношении тяжких преступлений. 
 

Теперь любые насильственные действия сексуального характера будут относиться к тяжким преступлениям, примирение сторон здесь невозможно. Усилена ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказал Нурлан Нигматулин.

 
По предложению депутатов ужесточено наказание за насилие малолетних, вплоть до пожизненного заключения. 
 

Вот вопиющий случай в Таразе показал, что насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жёстко. И законодательство в отношении насильников малолетних должно быть максимально суровым. В рассматриваемый Уголовный кодекс, по предложению депутатов, уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них, вплоть до пожизненного срока", - сказал Нурлан Нигматулин. 

 
Ранее правозащитники неоднократно говорили о том, что изнасилование необходимо вернуть в категорию тяжких преступлений. Зачастую, отделавшись небольшим сроком заключения или вовсе условным наказанием, насильники вновь совершают преступления против женщин. 
 
Для педофилов наказание в последние годы системно ужесточается, в том числе с 2018 года разрешено применение кастрации педофилов. Однако число случаев изнасилования детей по-прежнему велико.
 

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