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Сотрудникам природоохранных организаций в Казахстане предложили дать право остановки транспортных средств

04.10.2019, 13:19 6778
Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Сотрудникам природоохранных организаций в Казахстане предлагается дать право остановки транспортных средств, передает Kazakhstan Today.
 
Такая норма содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале "Открытые НПА" и вынесенном на публичное обсуждение до 17 октября 2019 года.
 
Согласно документу, водитель механического транспортного средства обязан "остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля, государственных природоохранных организаций в форменной одежде".
 
Как отмечается в сравнительной таблице к проекту постановления, эта норма введена во исполнение одного из пунктов Протокола межведомственного совещания при заместителе Генерального прокурора РК от 29 января 2019 года "Нормативно закрепить отнесение служебных автотранспортных средств ОТИ и РГКП "ПО "Охотзоопром" к категории специальных транспортных средств".
 
Кроме этого, согласно проекту, транспортные средства, используемые государственными природоохранными организациями, внесены в список транспортных средств, на которых устанавливаются специальные сигналы. 
 
По этому пункту разработчик документа (Министерство внутренних дел) пояснил, что как уполномоченный орган в области дорожного движения МВД разрабатывает перечень оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам. 
 
Службы, входящие в данный перечень, могут отступать от требований ПДД, в этой связи он формируется с учетом важности и обоснованности выполняемых оперативных и специальных функций государственными органами. 
 

В связи с повышенным риском противоправных действий со стороны браконьеров было поддержано предложение Министерство сельского хозяйства о включении их в указанный перечень, с наделением их транспорта желтыми маячками", - говорится в сравнительной таблице к проекту постановления.

 
Напомним, за последнее время в Казахстане произошло несколько резонансных случаев нападения на природоохранных инспекторов. В частности, в январе браконьеры напали на инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома". Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения. Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. 
 
Аналогичный случай произошел в июле, когда после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор был госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Позже подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства задержали.
 
МВД внесло предложения по ужесточению административной и уголовной ответственности за браконьерство, в том числе с конфискацией имущества и орудий преступления. Прорабатывается вопрос увеличения размеров возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства в области охраны животного мира. Также был проработан вопрос оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске транспорта подразделений по охране лесного хозяйства и животного мира, на котором егеря патрулируют закрепленные участки.
 

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