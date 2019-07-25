Глава МВД прокомментировал дело об убийстве егеря

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о том, как проводились поиски подозреваемых в нападении на инспекторов "Охотзоопрома" в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

"Для установления и задержания преступников, напавших на егерей, по республике был объявлен план "Перехват". Личный состав ближайших к месту происшествия районов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей сразу был переведен на усиленный вариант несения службы. По трассам областного и республиканского значения выставлены блокпосты, по автодорогам трех областей были направлены мобильные оперативно-поисковые группы. В поисках также была задействована вертолетная техника КЧС МВД с сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и подразделения специального назначения "Арлан". В результате поисковых мероприятий подозреваемый - житель Аркалыка - был установлен и задержан. Также обнаружена оставленная в 20 километрах от места совершения преступления в степи автомашина марки "Нива", - сообщил министр.

По его информации, в настоящее время с подозреваемым в убийстве егеря проводятся следственные действия. Предполагаемое орудие преступления и боеприпасы изъяты. Назначен ряд криминалистических экспертиз.





Проверяется причастность других лиц к совершению данного преступления. По факту убийства егеря К. Нуртазинова и покушения на убийство С. Оспанова возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Убийство", - сказал он.

Также министр проинформировал о деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению фактов браконьерства.

По пресечению браконьерства на сайгаков с начала года возбуждено 37 уголовных дел, задержано 32 человека, изъято 634 рога сайгака, а также орудия преступления - 13 единиц транспорта и 19 - огнестрельного оружия. Сумма ущерба составила более 1,3 млрд тенге", - сказал он.

Кроме того, внесены предложения по ужесточению административной и уголовной ответственности за браконьерство, в том числе с конфискацией имущества и орудий преступления. Прорабатывается вопрос увеличения размеров возмещения вреда, причиненного нарушителями законодательства в области охраны животного мира. Также проработан вопрос оборудования специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске транспорта подразделений по охране лесного хозяйства и животного мира, на котором егеря патрулируют закрепленные участки.

Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Акмолинской области задержали подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства. Установлено, что 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын являются жителями Аркалыка. Скрываясь от полиции, они пытались избавиться от автомашины, однако благодаря слаженным действиям акмолинских оперативников были задержаны на территории Костанайской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным геройски погибшего егеря и отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков . Министр экологии, гидрологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал, что в течение месяца будут проведены специальные теоретические и практические учения инспекторского состава "Охотзоопром" по борьбе с браконьерством.

В соответствии с поручением президента для эффективной борьбы с браконьерами будет ужесточено уголовное законодательство. Будут приняты конкретные законодательные меры. Трагедии, подобные сегодняшней, не должны больше повторяться", - написал министр в Twitter.

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