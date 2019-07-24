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Напавших на охотинспекторов браконьеров ищут с помощью вертолетов

23.07.2019, 20:04 5725
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Расследование нападения на охотинспекторов в Акмолинской области находится на контроле руководства Министерства внутренних дел, передает Kazakhstan Today.
 
"По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева для раскрытия нападения на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" в Акмолинскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД во главе с заместителем руководителя департамента криминальной полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию преступников продолжаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, на территориях которых задействован личный состав и выставлены дополнительные посты полиции. 
 

В связи с отдаленностью места происшествия привлечена вертолетная техника и проводится прочесывание местности", - отметили в МВД Республики Казахстан.


Напомним, сегодня после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Каныша Нуртазинова осталось четверо детей.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). 

Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром". В начале года в результате нападения браконьеров инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения.    

Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.
 

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