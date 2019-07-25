Подозреваемых в нападении на инспекторов "Охотзоопрома" задержали по горячим следам

Кокшетау. 24 июля. Kazakhstan Today - Подозреваемых в нападении на инспекторов Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта задержали по горячим следам, передает Kazakhstan Today.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Акмолинской области задержали подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства. Установлено, что 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын являются жителями Аркалыка. Скрываясь от полиции, они пытались избавиться от автомашины, однако благодаря слаженным действиям акмолинских оперативников были задержаны на территории Костанайской области, пишет " Хабар 24 " со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

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Министр экологии, гидрологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал, что в течение месяца будут проведены специальные теоретические и практические учения инспекторского состава "Охотзоопром" по борьбе с браконьерством.

В соответствии с поручением президента для эффективной борьбы с браконьерами будет ужесточено уголовное законодательство. Будут приняты конкретные законодательные меры. Трагедии, подобные сегодняшней, не должны больше повторяться", - написал министр в Twitter.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром" . В начале года в результате нападения браконьеров инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения.

Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

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