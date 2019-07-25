Подозреваемых в нападении на инспекторов "Охотзоопрома" задержали по горячим следам

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Акмолинской области задержали подозреваемых в нападении на работников охотничьего хозяйства. Установлено, что 45-летний подозреваемый и его 20-летний сын являются жителями Аркалыка. Скрываясь от полиции, они пытались избавиться от автомашины, однако благодаря слаженным действиям акмолинских оперативников были задержаны на территории Костанайской области, пишет "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
Напомним, 23 июля после нападения браконьеров скончался инспектор Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Акмолинского опорного пункта Каныш Нуртазинов, еще один инспектор госпитализирован. У Нуртазинова осталось четверо детей. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным геройски погибшего егеря и отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков.
Министр экологии, гидрологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев пообещал, что в течение месяца будут проведены специальные теоретические и практические учения инспекторского состава "Охотзоопром" по борьбе с браконьерством.
В соответствии с поручением президента для эффективной борьбы с браконьерами будет ужесточено уголовное законодательство. Будут приняты конкретные законодательные меры. Трагедии, подобные сегодняшней, не должны больше повторяться", - написал министр в Twitter.
Стоит отметить, что это не первый случай нападения браконьеров на инспекторов ПО "Охотзоопром". В начале года в результате нападения браконьеров инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Еще одному инспектору были нанесены тяжелые телесные повреждения.
Подозреваемые в убийстве инспектора "Охотзоопрома" были объявлены в межгосударственный розыск и вскоре задержаны. Пострадавший и погибший после избиения браконьерами инспекторы "Охотзоопрома" награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.
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