От выданных кредитов должен быть эффект - Дуйсенова о повышении благосостояния сельчан
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта "Ауыл аманаты" рассмотрены на совещании под председательством вице-премьера Тамары Дуйсеновой, сообщает Primeminister.kz.
Основная задача проекта "Ауыл аманаты" - это повышение доходов сельского населения. Акиматам областей при определении политики выдачи кредитов нужно учитывать число безработных или получателей АСП в селах. У них должен появиться постоянный источник заработка", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры.
К примеру, в Туркестанской области 80% кредитов в рамках проекта выделили по направлению "животноводство". При этом в области наблюдается острый дефицит пастбищных земель. Сейчас этот показатель составляет более 2 млн га", - отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Ситуацию разъяснил заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы.
При выдаче займа у нас было конкретное условие: заемщик должен обеспечить стойловое содержание молочного КРС. То есть для приобретенных коров пастбища не нужны. Но сейчас мы уже не выдаем займы на животноводство", - ответил он.
В рамках проекта также предусмотрено создание кооперативов. Рекомендации по направлению их деятельности в каждом регионе подготовлены. Примеры представил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.
Сейчас в стране работают 820 кооперативов. Объединились более 16 тысяч личных подсобных хозяйств. К сожалению, не все из них обеспечены нужным оборудованием и техникой. В рамках реализации проекта, считаю, нужно обратить внимание на соответствующую инфраструктуру", - отметил Жумагазиев.
Вице-премьер отметила важность проведенного скрининга сельских округов при создании, развитии кооперативов или присоединения к ним ЛПХ. Схемы финансирования проектов, то есть кредитования самих граждан, для открытия собственного дела или через кооперативы будет определяться регионами исходя из их специфик.
Нашим главным результатом должно стать улучшение благосостояния сельчан. От выданных кредитов должен быть эффект. Всем областям предоставлена подробная спецификация сельских округов. Поэтому можно считать, что у всех на руках есть инструмент по рациональному использованию выделяемых денежных средств", - резюмировала Тамара Дуйсенова.
Ранее спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев заявил, что правила субсидирования агропромышленного комплекса за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.