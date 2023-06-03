Открыть пункты временного поселения в случае наплыва переселенцев планируют в Казахстане

Фото: pixabay.com

Рассказать друзьям

Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в случае большого наплыва переселенцев планируют открывать пункты временного поселения. Соответствующий проект правил разработало Министерство труда и социальной защиты населения.





Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 июня 2023 года.





Правила определяют порядок отношения в области правового положения лиц, ищущих убежище, и беженцев на территории Республики Казахстан.





В документе говорится, что при массовом переходе лиц, ищущих убежище, с территорий сопредельных государств в стране будет вводиться чрезвычайное положение социального характера для обеспечения безопасности, защиты прав и свобод человека и конституционного строя РК.





Чрезвычайное положение своим указом вводит президент после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента РК в случае невозможности урегулировать ситуацию с применением иных мер.





Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории республики, не может превышать 30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях - 60 суток.





При неустранении обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, президент РК вправе продлить его действие", - говорится в правилах.





Вместе с тем президент РК вправе отменить чрезвычайное положение полностью или частично до истечения срока, на который оно введено, если устранены обстоятельства, послужившие основанием для его введения.





Правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, и допускает установление отдельных временных ограничений прав и свобод физических и юридических лиц с возложением на них дополнительных обязанностей", - говорится в документе.





Рабочим органом при чрезвычайной ситуации социального характера являются оперативные штабы, которые создаются в регионах и городах областного значения. Решения республиканского и регионального оперативных штабов являются обязательными для исполнения.





Одним из таких решений может стать создание пунктов временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище.





Места фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, а также пункты временного поселения определяют местные акиматы по согласованию с органами внутренних дел, гражданской защиты, здравоохранения и национальной безопасности.





Для этого могут использоваться различные здания и сооружения, имеющие соответствующую структуру, подготовленную для первоначального жизнеобеспечения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские сады, школы, интернаты и т.д.), а при их недостаточном количестве - служебно-бытовые помещения и клубы.





При этом пункты временного поселения должны развертываться в районе, имеющем устойчивые источники водоснабжения, электроснабжения, вблизи железной и автомобильной дороги с твердым покрытием. При этом должны учитываться рельеф местности, окружающий ландшафт, связь с инфраструктурой ближайшего населенного пункта.





К основным задачам фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей относятся:





встреча и учет прибывших лиц, ищущих убежище;

организация размещения и первоочередное жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;

организация и оказание медицинской помощи;

организация инструктирования и информирования лиц, ищущих убежище;

документальное оформление передвижения лиц, ищущих убежище;

при необходимости может оборудоваться комната матери и ребенка.





Регистрацию и учет при приеме и размещении лиц, ищущих убежище, осуществляют органы внутренних дел и национальной безопасности.





За общий и внутренний порядок в пунктах временного поселения отвечает комендантская служба, в которую назначаются лица из числа работников акиматов, органов национальной безопасности, гражданской защиты, внутренних дел, здравоохранения, социального обеспечения и т.д.





Задачами комендантской службы являются:





встреча, регистрация, размещение и жизнеобеспечение лиц, ищущих убежище;

учет их прибытия и убытия, документальное оформление;

поддержание внутреннего порядка;

обеспечение необходимого санитарного состояния;

организация полезного досуга детей и подростков;

круглосуточная охрана и организация доступа в пункты временного поселения лиц, ищущих убежище.





За обеспечение лиц, ищущих убежище, продовольствием отвечают местные акиматы.





Для организации продовольственного обеспечения используются материальные ценности государственного материального резерва, а также за счет поступлений от международных организаций и других государств на основе договоров (соглашений), заключаемых РК, и добровольных пожертвований юридических и физических лиц", - сообщается в проекте правил.





Предусматривается, что в пунктах временного поселения лиц, ищущих убежище, организуется трехразовое питание. Горячая пища выдается три раза сутки. В случае невозможности выполнения этого требования горячая пища готовится два раза в сутки, а промежуточное питание выдается в сухом виде.





Для обеспечения предметами первой необходимости и продуктами питания в пунктах временного поселения лиц, ищущих убежище, организуются пункты выдачи, предусматривается работа парикмахерской, пунктов бытового обслуживания. Также организуется оказание медицинской помощи при травмах и острых заболеваниях, контроль за поддержанием необходимых санитарно-гигиенических условий, предупреждение возникновения и распространения инфекционных инфекций", - подчеркивается в документе.





Больные, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, направляются для стационарного лечения в больницу.





На территориях пунктов временного поселения лиц, ищущих убежище, устанавливается режим охраны.





Для транспортного обеспечения и обслуживания лиц, ищущих убежище, создается транспортная служба, на которую возлагаются следующие обязанности:





доставка лиц, ищущих убежище, от мест фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, железнодорожных, автомобильных станций;

обеспечение перевозок, связанных с внутрихозяйственной деятельностью лиц, ищущих убежище;

транспортное обеспечение и обслуживание лиц, ищущих убежище.





В случае большого наплыва беженцев оперативный штаб может привлечь силы и средства сопредельных регионов.



