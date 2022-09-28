Минобороны РФ: требований принудительной выдачи россиян не будет

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 27 сентября, "дочка" "Газпрома" Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, - "Северный поток" и "Северный поток-2", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении, сообщает РБК .

При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода "Северный поток", сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. "Нет сомнений, что это были взрывы", - сказал он.

Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.

Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1224 км. Оператор "Северного потока" - компания Nord Stream AG. Контроль в Nord Stream (51%) принадлежит "Газпрому", немецким Wintershall Dea и E.ON - по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie - по 9%. Инвестиции в этот проект оценивались в €7,4 млрд. Строительство газопровода в Балтийском море началось в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.

За лето 2022 года прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 20% от максимальной мощности, с 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. "Газпром" объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат из-за антироссийских санкций, но все же передали его Германии. "Газпром", в свою очередь, отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт. В конце августа "Газпром" полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". "Северный поток" должны были запустить 3 сентября, но за день до этого "Газпром" заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.