В каких случаях россиян будут экстрадировать в Россию, рассказали в МВД

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК назвал условия экстрадиции прибывших россиян обратно на родину, отвечая на вопрос журналистов о том, как Казахстан будет взаимодействовать с Россией по вопросам выдачи уклонистов от мобилизации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

То, о чем вы говорите, - это дезертирство. Это те, кто уже призван на воинскую службу, но ее покинул. Это и у нас уголовно наказуемое деяние", - подчеркнул министр.

По его словам, в таких случаях нужно исходить из ратифицированного договора об оказании правовой помощи между Казахстаном и РФ.

У нас есть правовая помощь по уголовным делам, в том числе экстрадиция преступников, которые находятся в международном розыске. Главное, чтобы и у нас, и у них эти деяния считались уголовно наказуемыми. В таких случаях по международному праву мы должны выдать", - подчеркнул министр.

Он добавил, что если в отношении уклонистов возбуждено уголовное дело, они объявлены в международный розыск и это деяние в Казахстане тоже является престулением, то их выдадут России.

В то же время если уклонистов будут искать военкоматы, то это не является правовым основанием для выдачи уехавших россиян, пояснил глава ведомства.



