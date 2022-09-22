Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ

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В период частичной мобилизации увольнение возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорится в указе.
Россияне, работающие в организациях ОПК, получат право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.
Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования, информирует РИА Новости.
По словам главы государства, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.
Мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня. Как заявил позже министр обороны Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч человек.