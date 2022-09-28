В МВД рассказали, сколько россиян прибыло в Казахстан

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АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.

Кроме того, необходимо отметить, что наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тысяч граждан Казахстана выезжают за границу. То есть надо смотреть и обратный эффект... Все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушению законодательства мы не видим", - сообщил глава МВД.

По данным МВД, порядка 98 тысяч россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало - 64 234 россиянина.

Что касается получения ИИН, у нас с 21 сентября получили чуть более восьми тысяч ИИН нерезидентов", - отметили в МВД.