В МВД рассказали, сколько россиян прибыло в Казахстан

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АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, в 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
Кроме того, необходимо отметить, что наши граждане тоже активно выезжают. Ежедневно 40 тысяч граждан Казахстана выезжают за границу. То есть надо смотреть и обратный эффект... Все у нас под контролем, миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушению законодательства мы не видим", - сообщил глава МВД.
По данным МВД, порядка 98 тысяч россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало - 64 234 россиянина.
Что касается получения ИИН, у нас с 21 сентября получили чуть более восьми тысяч ИИН нерезидентов", - отметили в МВД.
Как сообщалось ранее, премьер-министр РК провел совещание по вопросам миграции.