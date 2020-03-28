Отменена стоянка и проход транзитных поездов на станции Шымкент

Шымкент. 27 марта. Kazakhstan Today - В соответствии с решением Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и в связи с введением чрезвычайного положения на территории РК отменяются стоянка и проход всех транзитных поездов по станции Шымкент, передает Kazakhstan Today.

С 27 марта текущего года отменяются пригородные поезда №7512/7511 Туркестан - Шымкент и №6937/6938 Шымкент -Туркестан и курсирование пассажирских поездов с пункта формирования №23/24 Актобе - Шу и №86/85 Караганды - Сарыагаш. С 28 марта 2020 года приостанавливается курсирование пассажирского поезда №83/84 Караганды - Петропавловск и сокращается периодичность пассажирского поезда №55/56 Кокшетау - Кызылорда. Поезд №55/56 Кокшетау - Кызылорда будут ездить через день, а не ежедневно, как раньше. Изменится и расписание пассажирского поезда №75/76 Кызылорда - Петропавловск. Он будет курсировать один раз в четыре дня, а не через день, как раньше", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

Также сократится маршрут следования пассажирского поезда №117/118 Кызылорда - Караганда до станции Жезказган. При этом периодичность его отправления - через день.

Отменяется продажа проездных билетов со станции Шымкент. По ранее купленным билетам возврат средств будет осуществляться в полном объеме. Пассажирам, находящимся в пути следования, будут разъяснены данные изменения.

В поездах формирования АО "Пассажирские перевозки" на постоянной основе соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры и в обязательном порядке проводятся дезинфекция вагонов.









На сегодняшний день в стране подтверждены 135 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 69 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай.

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