Парламент Казахстана одобрил отказ от смертной казни

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Парламент РК принял закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, страны-подписанты принимают следующие обязательства: 1) не применять смертную казнь 2) принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время. Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 23 декабря депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Протокол направлен на принятие Казахстаном международных обязательств по отмене смертной казни. Пунктом 1 статьи 2 Протокола предусмотрено, что не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения. Данная оговорка предусматривает применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. Казахстан присоединяется к Протоколу с указанной оговоркой.

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