В Казахстане не будут применять смертную казнь, за исключением военного времени

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает Kazakhstan Today.
Протокол направлен на принятие Казахстаном международных обязательств по отмене смертной казни. Пунктом 1 статьи 2 Протокола предусмотрено, что не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Данная оговорка предусматривает применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. Казахстан присоединяется к Протоколу с указанной оговоркой.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев поручил начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, отменяющему смертную казнь.
Ранее Конституционный совет (КС) по обращению президента дал официальное толкование положениям Конституции, регламентирующим вопросы применения смертной казни.
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