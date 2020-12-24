В Казахстане не будут применять смертную казнь, за исключением военного времени

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили ратификацию Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает Kazakhstan Today.

Протокол направлен на принятие Казахстаном международных обязательств по отмене смертной казни. Пунктом 1 статьи 2 Протокола предусмотрено, что не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Данная оговорка предусматривает применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. Казахстан присоединяется к Протоколу с указанной оговоркой.

Ранее Конституционный совет (КС) по обращению президента дал официальное толкование положениям Конституции , регламентирующим вопросы применения смертной казни.

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