Конституционный совет прокомментировал отмену смертной казни

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Конституционный совет (КС) по обращению президента дал официальное толкование положениям Конституции, регламентирующим вопросы применения смертной казни, передает Kazakhstan Today.

Обращение главы государства было обусловлено предстоящей ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах , направленного на отмену смертной казни. В обращении речь идет о соотношении положений Конституции Республики и норм Факультативного протокола, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания", - сообщили в КС.

Конституционный совет решил, что для ратификации Факультативного протокола отсутствует необходимость во внесении корректив в Основной закон. При этом Совет отметил, что, согласно Конституции и общепризнанным международным актам, право на жизнь является основной ценностью демократического общества, и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей.

Также в КС подчеркнули, что как равноправный член мирового сообщества Казахстан с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни, и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания.

Принимая во внимание, что Конституция Казахстана допускает установление смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, Совет указал, что ратификация международного договора об отмене смертной казни входит в компетенцию парламента Республики. При этом Основной закон вопрос об установлении или отказе в уголовном законе смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение парламента. Законодатель может отменить смертную казнь не только путем внесения соответствующих поправок в национальное законодательство, но и посредством ратификации международного договора, предусматривающего отмену или ограничение числа преступлений, за которые может устанавливаться данный вид наказания", - пояснили в КС.

Также в своем решении Совет подчеркнул, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола. После его ратификации Уголовный кодекс Республики Казахстан должен быть приведен в соответствие с его требованиями.

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