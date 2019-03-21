Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании палат парламента РК депутаты мажилиса и сената в двух чтениях приняли поправки в Конституцию Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Принятые поправки касаются переименования столицы Казахстана Астаны в город Нурсултан.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

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