Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Принятые поправки касаются переименования столицы Казахстана Астаны в город Нурсултан.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
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